Joi, 17 Martie 2022 (10:27:00)

Elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc care au participat la faza judeţeană a olimpiadei de geografie au obținut rezultate meritorii.

Pendus Rareş, clasa a IX-a, a obținut locul I și s-a calificat la faza naţională a competiției. Și colegii lui Rareș au obținut „rezultate frumoase”, așa cum a spus profesorul Radu Ciumaşu, cel care i-a pregătit pe elevi pentru olimpiadă: clasa a IX-a, Ciciu Ştefania, locul al II-lea,

clasa a X-a, Niga Bianca - locul al II-lea, Mamaischi Ana - locul al III-lea, Poenaru Robert - locul al III-lea, la egalitate cu Ana, clasa a XI-a, Ţaran Teodora - locul al II-lea, Acălfoaie Delia - locul al III-lea, clasa a XII-a, Balahura Alexandra - locul al III-lea.

„După o pauză de doi ani odiseea olimpiadelor şcolare a reînceput. Din fericire s-a reînnodat şirul performanţelor meritorii ale membrilor cercului de geografie. Din păcate, în acest an şcolar, în condiţii olimpice mai aparte, doar elevii de pe locul I se califică la etapa naţională.

De multe ori am asemuit perioada pregătirii pentru olimpiadă cu cea a sărbătorilor de iarnă. Chiar dacă punctul final este Revelionul, magia sărbătorilor este pregătirea și emoţia momentului de mâine, a ajunului. Spun aceasta deoarece munca pentru judeţ a fost ca un <decembrie> intensiv şi superintensiv, pe alocuri, cu nişte copii care au ales să părăsească odihna locului din bancă şi să încerce... altceva. Şi a nins cu lumină. Am văzut exact ceea ce trebuie să vedem în şcoală: copii în căutarea cunoaşterii şi nu cunoaşterea în căutarea copiilor. Iar acest drum este un efort spre fericire”, a transmis profesorul Radu Ciumaşu, care i-a felicitat pe toții elevii participanți, dar mai ales pe Pendus Rareş: „Felicitări Rareş pentru performanţa ta! Mulţumesc că ai ales geografia şi îmi dai posibilitatea să visez iar frumos”.

Eleva fruntaș Acălfoaie Delia a transmis și ea un mesaj, după faza județeană a olimpiadei de geografie: ,,Mă bucur că am avut ocazia să experimentez trăirile pe care ţi le provoacă pregătirea pentru olimpiadă. Cu bune şi cu grele. Dorința de a câștiga și pasiunea pentru geografie m-au motivat să încerc ceva nou. Chiar dacă (până la urmă) nu a fost locul I sau II, faptul că am participat și am ieșit din zona mea de confort vor reprezenta paşi către o versiune mai bună”.