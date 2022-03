Duminică, 6 Martie 2022 (10:55:12)

Sute de voluntari muncesc în Cernăuți și trimit pe front medicamente și dispozitive de luptă care să le fie utile celor care se află în prima linie a frontului împotriva armatelor rusești care au invadat țara vecină. Alții pregătesc buncărele antiatomice construite în perioada sovietică și care ar putea fi utile în cazul unor atacuri cu rachete sau în cazul în care centralele nucleare cucerite de ruși ar fi afectate și s-ar produce scurgeri radioactive. Svetlana Olixiciuc este unul din sutele de voluntari care s-a pus în slujba patriei natale, Ucraina. Este la un centru de primire și triere a ajutoarelor care vin atât din regiunea Cernăuți, cât și din România. ”Aceste ajutoare le trimitem în cele mai fierbinți locuri din Ucraina, la casele de copii unde e nevoie de alimente, la maternități, fiind vorba în mare parte și de medicamente. Au fost trimise și la Harkov, Herson sau Sumy și în alte centre regionale din Ucraina. Este nevoie de alimente pentru copii, tot ce ține de medicamente, pentru că în unele maternități nu mai există medicamente care sunt necesare pentru o naștere sau altceva. La început și-au anunțat intenția de a se oferi voluntari cei mai tineri, dar apoi au venit și cei cu vârstă mai înaintată și în ultimul timp chiar și cei care s-au refugiat aici în regiunea Cernăuți. Vrem să mulțumim României pentru ajutoarele oferite, care sunt de calitate superioară și sunt foarte necesare, iar multe dintre acestea au fost trimise inclusiv la Kiev”, a mărturisit Svetlana Olixiciuc.

Centru de arte contemporane, transformat în loc de sprijin pentru război

Un alt loc din Cernăuți, aceeași mobilizare energică. Un centru al artelor contemporane care funcționa aici acum două săptămâni, denumit sugestiv ”Buncăr”, a fost transformat acum în loc pentru susținerea efortului de război. ”Am trăit toata viața mea în Canada, dar de acum câțiva ani am venit să am grijă de părinții mei în Ucraina, fiindcă Cernăuți este orașul meu natal. Mi se pare ireal ce se petrece pentru că totuși este secolul 21.Mai întâi m-am îngrijit de părinții mei, le-am dat mâncare și apă, m-am asigurat că sunt ok, am donat sânge, iar apoi am început să ajutam alți refugiați, le–am dat tot ce am putut, precum perne, paturi, chestii de genul. Apoi am început sa-i ajutam pe voluntari. Există aproximativ 100-150 de mii de voluntari pentru apărarea țării și cunosc mai mulți oameni de acest fel Mulți ne spun ca au primit puști, dar încă poartă haine de civil, încă nu au chestii de bază precum veste antiglonț, nu au medicamente sau copci pentru a opri sângerarea”, a povestit Dmitro, unul dintre voluntari.

Acesta spune că logistic este destul de dificil de ajutat, deoarece bunurile cumpărate din străinătate trebuie să ajungă mai întâi într-o țară vecină, cum ar fi Polonia sau România, iar de acolo sunt preluate și aduse în Ucraina. ”Prietenii mei, comunitatea artistică din zonă m-au întrebat dacă Buncăr este liber. Acesta e un subsol, o clădire veche din perioada Habsburgică, cu pereți groși. Este folosit acum pentru a depozita materiale. Mai există o altă clădire în Cernăuți unde oamenii îi ajută pe refugiați, dar Buncărul poate fi folosit ca un loc de stocare a apei, mâncării și medicamentelor. Și da, acum este un depozit și posibil un adăpost împotriva bombelor. În mod normal nu avem voie afară după ora 10 seara, poți ieși doar dacă se aud sirenele, atunci ai voie să fugi direct până la adăpost, în caz contrar orașul este mort noaptea, ne e nici o lumină, complet întunecat”, a mai arătat voluntarul din Cernăuți.

”Logistica livrărilor la magazinele de aici este în haos, o grămadă de lucruri lipsesc”

Oamenii au mulțumit prietenilor din București și din alte locuri care au trimis medicamente și nu numai. ”Analgezicele, bandajele ce opresc sângerarea, de astea avem nevoie. Trebuie să le cumpăr din Regatul Unit și să le aduc până în Cracovia. Logistica livrărilor la magazinele de aici este în haos, dacă te duci la Supermarket nu găsești ce îți trebuie, o grămadă de lucruri lipsesc. Acum toate materialele sunt trimise la linia frontului, în orașe precum Harkov și Kiev, unde este mai mare nevoie de ele”, a arătat Taras Polataiko, un alt voluntar din Cernăuți. Oamenii mai spun că în afara medicamentelor și a altor produse de bază este nevoie și de camioane pentru transportul ajutoarelor către prima linie a frontului, motiv pentru care au făcut un apel pentru a se trimite și acest tip de autovehicule.

Interdicțiile de circulație și controalele pe străzile din Cernăuți sunt la tot pasul, și e absolut normal într-o situație de război. Chiar dacă în Cernăuți nu au existat explozii sau distrugeri, vigilența rămâne la cote maxime. În afara benzinăriilor mai sunt deschise magazinele alimentare și farmaciile. Deocamdată, nu există o criză alimentară, iar în magazine se găsesc produse de consum. În schimb, o serie de medicamente, în special cele de care este nevoie pe front, au început să lipsească. De altfel, tot ceea ce se primește ca ajutoare pe linie de medicamente are un regim special. Prospectele sunt traduse pentru a se ști exact ce fel de medicamente sunt și cum trebuie triate. Mai trebuie spus că hotelurile din Cernăuți sunt pline cu oameni din toate colțurile Ucrainei care au venit aici pentru că se simt mai în siguranță decât la ei acasă, unde rachetele și atacurile armatei ruse fac ravagii.