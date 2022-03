Cheltuieli cauzate de război

Duminică, 6 Martie 2022 (13:15:52)

La finele zilei de sâmbătă, când a avut loc o ședință a Guvernului României, prim-ministrul Nicolae Ciucă a făcut o serie de declarații de presă, în cadrul cărora a precizat și costurile care au fost stabilite a fi asigurate pentru refugiații ucraineni.

„Am stabilit ca pentru cei care vor fi cazați în spațiile asigurate de instituțiile statului costul să fie de 50 de lei per persoană, iar pentru cei care vor fi cazați în alte spații decât cele puse la dispoziție de către autoritățile statului costul să fie de 100 de lei per persoană. În total, suma pe care am evaluat-o la nivelul Guvernului și care va fi pusă la dispoziție din fondul de rezervă, în primă fază, este de aproximativ 208 milioane lei”, a spus Nicolae Ciucă.

Legat de acest lucru, autoritățile centrale încearcă să facă și o centralizare a cheltuielilor generate de exodul populației din Ucraina, de teama războiului.

„Un alt subiect foarte important a fost acela de a identifica totalul cheltuielilor pe care țara noastră l-a făcut, până în acest moment, de la începerea conflictului din Ucraina. Am reușit să discutăm cu toate instituțiile implicate și, în felul acesta, suma totală este de aproximativ 51 de milioane de lei; am discutat cu toate ministerele de linie astfel încât, săptămâna viitoare, să putem să înaintăm documentele la Bruxelles, pentru începerea decontărilor”, a adăugat prim-ministrul României.