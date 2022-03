Sâmbătă, 5 Martie 2022 (11:11:12)

Siret, un orășel extrem de liniștit, s-a transformat peste noapte și a devenit un adevărat vulcan. Nimeni nu bănuia în urmă cu mai puțin de două săptămâni această schimbare radicală și toată lumea a fost luată prin surprindere, chiar dacă temeri, ce-i drept destul de mici, existau cu privire la declanșarea unui război. Consecințele actuale, valul mare de refugiați în special, nu a fost prevăzut de nimeni. Extrem de obosit, neras și cu puține ore de somn, Adrian Popoiu, primarul din Siret, este și el în prima linie a acestui front de luptă și crede că se poate spune fără teamă că tot ceea ce se petrece la granița cu Ucraina este un război. Nu cu rachete și mitraliere, ci un front comun pentru sprijinirea oamenilor care fug din calea războiului.

”Nu ne-am gândit acum 10 zile că Siretul va arăta așa, mai ales că avem foarte mulți prieteni în Ucraina și toți ne-au dat asigurări că în Ucraina nu va fi război. Nu am crezut niciodată că se va întâmpla acest război nenorocit în Ucraina și că vom fi asaltați de refugiați, de aceea recunosc că nu am fost pregătiți în acest sens și probabil nici instituțiile statului, deși pot spune că acum instituțiile statului își fac treaba așa cum trebuie. A fost poate la început o perioadă de degringoladă, dar acum totul funcționează foarte bine. Nu cred că va fi mai rău, dar în același timp există o urmă de îndoială în acest sens”, a mărturisit Adrian Popoiu.

• ”Într-un fel ne e teamă că războiul se va putea extinde și aici”

La fel de speriați de ce ar putea urma sunt și oamenii din Siret. Ceea ce se petrece acum era de neînchipuit în urmă cu puțin timp.

”Este lume foarte multă, cetățeni ucraineni în special, dar și de alte naționalități, indieni, de toate naționalitățile, care trăiau în diferite localități din Ucraina. Oricum, orașul nostru mititel nu este obișnuit cu așa un flux de populație străină, dar ne descurcăm și încercăm să îi ajutăm, mai mult sau mai puțin. Dacă Putin presează mai tare s-ar putea să fie mai mulți oameni care se refugiază. Într-un fel ne e teamă că războiul se va putea extinde și aici, dar avem asigurări din partea NATO că nu va fi așa, dar mai știi ce are în cap Putin ăsta”, a arătat Vasile, un bărbat din Siret. Temerile pentru ce va putea veni sunt împărtășite și de Elisabeta, o localnică în vârstă de 71 de ani: ”Lumea este stresată, asta s-a schimbat de când cu războiul, și toți sunt cu sufletul la Ucraina. Și eu am primit în casă o studentă, care a stat două zile până a venit cineva și a luat-o cu mașina și a zis că pleacă în Germania. Mi-a părut rău și nu m-am simțit în siguranță că ea va pleca în Germania. Era atât de speriată că nu putea să vorbească, spune că era dezastru la ea acasă, copii fără părinți, case distruse. Îmi povesteau părinții și bunicii, bunica în special de Al Doilea Război Mondial, de Primul Război Mondial și nu puteam să îmi imaginez ce e aia război, și uite că acum întâmplarea că am fost în Israel și am prins și acolo războaie, și parcă e ceva obișnuit să aud sirene. Nu îmi vine să cred, dar nu putem ști, s-ar putea să sune și la Siret”.

• ”Lumea a intrat în panică, nu vinde valută”

Dacă la micile magazine fluxul mare de persoane care în special tranzitează Siretul nu se face simțit, la casele de schimb valutar din Siret acest lucru se simte din plin. ”Lumea a intrat în panică, nu vinde valută, cererea este foarte mare și fiind cererea foarte mare a urcat prețul și urcă în fiecare zi în raport de cerere. Au urcat toate valutele. Avem și grivnă ucraineană, dar aici e o problemă pentru că sunt sume mici. Vin oameni amărâți și vor măcar pentru mâncare, nu iau sume mari și măcar să îi ajutăm cât de cât. A crescut simțitor numărul ucrainenilor. De când sunt eu în Siret, de când am casa de schimb valutar nu am văzut atâta lume să vină, să treacă prin Siret atâta lume. Le-am spus să nu își consume banii aiurea că dacă va fi de durată vor avea nevoie de bani”, a spus Viorel Serdenciuc, administratorul unei case de schimb valutar din Siret.

• Voluntarii, un sprijin de aur pentru Primăria Siret

Primarul Adrian Popoiu a dorit să mulțumească tuturor celor care s-au implicat și se implică pentru ca situația să fie ținută sub control. ”Mulți voluntari, toată lumea și-a dat mâna și a fost solidară cu ucrainenii și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor. Au fost peste 50 de persoane care au lucrat ca voluntari pe lângă Direcția de Asistență Socială din Primăria Siret, cel mai tânăr de 16 ani și cel mai în vârstă de 68 de ani. Avem o rulotă în apropierea vămii, unde oferim o cafea, un ceai cald, apă, sandvișuri, pături și tot ceea ce este nevoie pentru cei care trec pe acolo. La Direcția de Asistență Socială e un adevărat aflux de ajutoare, de sponsorizări care vin pentru refugiați, dar nu doar pentru cei care ajung aici, ci și pentru cei din Ucraina. Fără sprijinul acestor voluntari ne-ar fi fost extrem de dificil, mare parte din angajații Primăriei Siret lucrează pentru ca refugiații să aibă un confort cât se poate de mic și mă refer la tot ce înseamnă curățenie, iar aici trebuie avut în vedere că în oraș trebuie să operăm cu oameni de la alte instituții pentru că noi stăm aproape non-stop în vamă și ne ocupăm de bunul mers al lucrurilor. Sunt foarte multe probleme care apar în fiecare zi, clipă de clipă, minut de minut, dar nici un efort al nostru nu este prea mare dacă e să ne gândim la necazul ucrainenilor, celor care vin încoace disperați și fug din calea războiului. De aceea, luptăm și lucrăm pe toate planurile și încercăm cât ne țin puterile să îi primim pe acești refugiați așa cum trebuie, fără să sufere prea mult. Atâta timp cât ne țin puterile vom lupta, nu contează că e vorba de o săptămână, două, o lună sau mai mult, dar cu siguranță vom învinge și vom merge mai departe”, a concluzionat Adrian Popoiu.