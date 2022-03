Sâmbătă, 5 Martie 2022 (14:34:51)

O parte dintre copiii fugiți din fața războiului, alături de unul dintre părinți sau alte rude, care i-au luat cu ei, peste graniță, în România, vor beneficia de condiții speciale create pentru a se acomoda mai ușor cu noua situație și a trece peste traumele produse. Unii vor putea merge la școală, la ore ținute în limba ucraineană, sau în română, în funcție de ce înțeleg mai bine, unii vor fi invitați la mall, la spectacole de teatru și evenimente menite să-i bine-dispună.

Pentru adulți, deocamdată, se fac demersuri pentru introducerea de canale TV în limba ucraineană.

Propuneri în acest sens au fost făcute de către președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, prezent sâmbătă la Școala Sf. Ioan cel Nou, administrată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

“Sentimentele sunt doar de compasiune și de ajutor. Vrem să fim foarte pragmatici. Am venit astăzi la acest centru, la această școală unde e implicată Biserica Ortodoxă și vreau să mulțumesc Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Începem școala în limba ucraineană, dar și în limba română pentru copiii care vorbesc limba română, a refugiaților de la Cernăuți. Sunt copii mulți în județul Suceava. Noi am luat mai multe măsuri pentru ei. De luni încercăm să deschidem mai multe puncte. S-a deschis ieri după-amiază la Rădăuți, la Siret și am cerut tuturor comunelor de frontieră în special acolo unde sunt minorități ucrainene și sunt profesori și învățători care pot să facă voluntariat să îi cheme cu prietenie pe copii la școală și grădiniță. Am văzut și aici că sunt stresați.

De exemplu, una dintre fetițe care mi-a vorbit românește a fost mai curajoasă, dar alta, când am întrebat-o ceva, s-a înecat în lacrimi. Și ne-am oprit, pentru că e o traumă uriașă. E venită cu tata aici, mama este undeva în Italia, sunt familii rupte și atunci noi trebuie să fim extrem de atenți. Am văzut că dascălii sunt foarte atenți cu acești copilași”, a spus președintele CJ Suceava.

Acesta le-a adresat refugiaților, în special familiilor cu copii, o invitație, la Iulius Mall, la ora 11:00, unde li se va oferi un spectacol de teatru de păpuși.

„Încercăm să facem ce se poate să se simtă bine. Va fi în interiorul Iulius Mall, la cald să fie, o să și primească ceva, o gustărică, niște dulciuri, jucării dacă se poate”, a spus Gheorghe Flutur.

Excursii pentru refugiați și programe TV din Ucraina, la rețelele de cablu

Faptul că județul Suceava are cel mai mare număr de refugiați primiți, chiar dacă o parte dintre ei pleacă destul de rapid, în câteva zile, către alte direcții, implică și alte măsuri suplimentare, decât cele luate până acum, de asigurare a alimentelor necesare, cazare și transport.

„Județul Suceava are foarte mulți refugiați și am rugat primarii să fie solidari, să acționeze și cred că școala este unul dintre locurile unde pot să se simtă bine. O să îi rog să înceapă cu niște programe prietenești, de joacă mai mult. Să facem excursii. Vrem să le propunem excursii la Cetate, la mănăstirile din județ, la locurile de joacă. Vremea nu ne cam lasă, dar o să vedem.

Astăzi dimineață am avut discuții cu cei care furnizează cablu în România și am solicitat și CNA să introducem un program, două în limba ucraineană. Sunt foarte mulți care întreabă ce e acasă, nu știu o limbă străină și dacă se poate să introducă pe programele de cablu un program național din Ucraina, să știe ce se întâmplă acasă. Pe partea de sănătate văd că cei de la centru ne-au ascultat. Este de ajuns un acord, un act normativ, încât Casa de Sănătate să deconteze celor care sunt veniți aici tratamentele. Sunt mulți care sunt veniți la Urgențe sau la alte tratamente în județul Suceava și cred că nu numai aici”, a adăugat Gheorghe Flutur.

Acesta a remarcat faptul că a mai scăzut puțin numărul de oameni care au tranzitat prin Vama Siret, ajungând în jur de 6.000.

„Dacă joi erau 10 – 12.000 în 24 de ore, vineri au fost 6000 – 7.000. A scăzut numărul lor deocamdată. Ăsta este un lucru bun pentru că pe noi ne ajută să-i plasăm în condiții cât mai bune și sperăm ca în continuare să facem față ritmului de refugiați care vin și să le oferim căldura de care ei au nevoie”, a completat șeful administrației județului Suceava, pe unde intră în țară aproximativ o treime din refugiații din România.