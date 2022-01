Vineri, 21 Ianuarie 2022 (14:09:39)

Asociaţia „Licuricii Fericiţi” din Câmpulung Moldovenesc a donat vineri, 21 ianuarie, 5.000 de lei pentru studenta de 19 ani de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) care are nevoie de recuperare medicală.

După publicarea în Monitorul de Suceava a materialului „O studentă a USV, cu politraumatisme în urma unui accident rutier, are nevoie de ajutor financiar pentru recuperare”, printre primii care au luat legătura cu noi și au spus că vrea să o ajute pe Elena Turturean, în vârstă de 19 ani, a fost învăţătoarea Nicoleta Bogoş, de la Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc, președinta Asociaţiei „Licuricii Fericiţi”.

Donația în valoare de 5.000 de lei a ajuns deja în contul tinerei studente și a fost făcută de membrii asociației din Câmpulung Moldovenesc și de voluntari, jumătate dintre ei fiind studenți la USV. Ca de fiecare dată, „Licuricii Fericiți” nu pot să stea deoparte atunci când cineva are nevoie de ajutor. Sunt nenumărate cazurile în care s-au implicat financiar și nu numai. Au dorit și acum să pună „o cărămidă” în drumul lung al recuperării medicale pe care trebuie să-l urmeze Elena Turturean, tânăra studentă în anul I la Facultatea de Medicină și Științe Biologice, programul de licență Asistență Medicală Generală.

· Victimele unui accident rutier

Din nefericire, Elena Turturean și Demetrios Lateș, tot în vârstă de 19 ani, au fost victimele unui accident rutier petrecut la începutul acestui an. Un tânăr în vârstă de 17 ani a provocat un grav accident rutier la Pătrăuți, în a doua zi a noului an, după ce s-a urcat la volanul mașinii părinților săi și a ieșit la plimbare prin sat. Tânărul a scăpat autoturismul de sub control și mașina i-a acroșat și i-a lovit puternic pe Elena și Demetrios, care se deplasau pe marginea drumului.

Victimele au fost lovite foarte grav și au ajuns în stare gravă la Spitalul Județean Suceava. Tânărul Demetrios Lateș se află și acum la ATI Suceava, în stare gravă. Elena Turturean a fost externată din spital, iar pe fișa de externare apar următoarele diagnostice: politraumatism prin accident rutier (pieton); fractură supracondiliană femur stâng; pareză nerv sciatic popliteu extern stâng; plagă contuză gambă dreaptă; fractură corp vertebral T 11 (cominutivă); fracturi costale C 7, C 8, C 9, C 10 stâng și C 8, C 9 drept; fractură col chirurgical humerus stâng.

Tânărul de la volan, Narcis Cantemir Hariga, care luase mașina părinților, a fost verificat la momentul accidentului cu etilotestul, constatându-se că nu era băut. El a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de conducere fără permis, părăsirea locului accidentului și vătămare corporală din culpă.

· Recuperarea Elenei, lungă și costisitoare

Studenta a beneficiat de o intervenție chirurgicală și multe alte tratamente de specialitate în cadrul Spitalului Județean Suceava. „Recuperarea ei va fi lungă și costisitoare, având nevoie de condiții speciale de cazare în campusul universității și pentru aceasta s-a demarat procedura de a se caza într-o cameră pentru persoane cu dizabilități din căminul C 1, pe parcursul semestrului al doilea, și de a beneficia de ședințe de kinetoterapie și recuperare. Astfel, vă rog să dăm dovadă de solidaritate și să ajutăm un student al universității din Suceava, fiecare donând cât putem”, a transmis conf. univ. dr. Alexandru Nemțoi, directorul Departamentului de Științe Biomedicale, Facultatea de Medicină și Științe Biologice, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Cei care vor să o ajute pe tânăra studentă pot să doneze în contul: Banca Transilvania, Turturean Elena, BT - RON - IBAN:RO37BTRLRONCRT0419129201.