Marţi, 11 Ianuarie 2022 (18:08:45)

La sfârșitul acestei săptămâni municipiul Iași va deveni din nou capitala minifotbalului românesc, urmând să găzduiască o competiție devenită deja de mare tradiție, care a ajuns la a XV-a ediție. An de an se strâng în luna ianuarie, la Magic Arena, cele mai bune de echipe din România, pentru a-și disputa întâietatea la Cupa „Unirii”. La ediția din 2022 se vor afla pe tabloul de concurs nu mai puțin de 40 de formații din toate zonele țării. Județul Suceava are o reprezentare largă la acest prestigios turneu, având pe tabloul de concurs nu mai puțin de opt echipe: Mihu Acoperișuri, care a câștigat trofeul în 2020 și a jucat finala ediției precedente, pierdută la mare luptă, după lovituri de departajare, în fața campioanei României, Nova Vita Târgu Mureș, Family Suceava, Las Vegas Suceava, Vicov Bucovina, Rarăul Câmpulung Moldovenesc, Bucovina Bădeuți, Știința Vicovu de Sus și Juventus Costișa.

Cele 40 de echipe participante au fost distribuite de către organizatori în 10 grupe a câte 4. Câștigătoarele se vor califica automat în faza următoare, alături de cele mai bune 6 locuri 2.

Formația Mihu Acoperișuri, care a fost desemnată cap de serie la tragerea la sorți, a fost repartizată în Grupa J, alături de Juventus Costișa, Belfoot Iași și Eli Roofs Iași.

Family Suceava va juca în Grupa D, împreună cu Fratellini M14 Galați, Viitorul 2018 Iași și Centric IT Solutions.

Las Vegas Suceava va evolua în Grupa F, în compania celor de la Premier Iași, Fiesta Roman și Instructorii Auto Driver Iași, în vreme ce Vicov Bucovina și Rarăul Câmpulung Moldovenesc vor fi adversare în Grupa G, din care mai fac parte ASC Homocea și BorgWarner Iași.

Bucovina Bădeuți își va apăra șansele în Grupa H, împotriva echipelor Union Team Iași, AS Amicii Iași și ASC Ivacec Vaslui.

Din Grupa I, în afară de Știința Vicovu de Sus, mai fac parte belgienii de la Sporting ANS Liege, Gemina Cluj și Friends Team Pașcani.