Ar fi absurd să las "cazul Nole" fără să mă bag şi eu niţeluş în seamă, mai ales că oricâte prostii aş debita eu aici, tot rămân la distanţe cosmice de cele înşirate de tot soiul de maimuţe (de ambele sexe!) de la TV, cărora şefii lor de la ştiri le-au trasat sarcina de serviciu să se afle în treabă, iar ele, caorice maimuţe adevărate, au început să se scarpine... acolo, până le-a buşit sângele, cum spune vorbadin popor! Am stat alaltăieri noapte fixat pe postul Antena 3, care anunţase transmisia live a procesului, deşi nu sunt nici pe departe fan al sârbălăului, pe care, înainte de marele tenismen în viaţă, eu îl percep cape un psihopat (din aceeaşi încrengătură cu ălălalt, spaniolu'), cape un obsedat de victorie cu orice preţ, aflat în permanent război: cu adversarii, cu recordurile, cu el însuşi, cu vaccinul, cu cine şi cu ce-o fi, numai război să fie! El are tot timpul de demonstrat ceva, de dovedit că altul mai breaz în galaxia asta nu a fost şi n-o să mai fie. Să ne înţelegem: nu e vorba de simpla dorinţă de a câştiga, de bucuria de a-ţi învinge adversarul ori, în ultimă instanţă, de a-i face fericiţi pe cei care te urmăresc, printr-un joc şi spectaculos, nu doar eficient. Pentru mine, caiubitor de tot ce e frumos şi deosebit, şi spectaculos, obsesia victoriei cu orice preţ este oribilă, este doar o boală. De aceea, pentru mine tenis înseamnă Federer, puţin şi Monfils, şi a însemnat şi Ilie Năstase cândva (nu Borg, nu Smith!). Acum însă, deşi sunt vaccinat de 3 ori, nu pot să nu ţin cu Nole! Nu mă interesează dacă actele sale medicale sunt măsluite (ceea ce e perfect plauzibil!), nici dacă şi cu cine se pupă pe 17 decembrie, după ce pe 16 fusese declarat pozitiv, ci doar că primise viză de intrare, care i s-a retras... exact când să intre în Australia! În situaţia asta, sentinţa primită ieri era singura posibilă. Iar dacă vreunui tembel de ministru de acolo îi trece prin cap să continue panarama, înseamnă că acela ori e tâmpit, ori e tâmpit! Adevărul e doar de partea lui Nole, chiar dacă e construit pe acte false!