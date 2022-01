Marţi, 11 Ianuarie 2022 (10:33:59)

Creștere alarmantă a numărului cazurilor de covid în rândul copiilor. Marți dimineață, în Spitalul Județean Suceava erau internați nu mai puțin de 15 copii, din care 13 au vârsta sub un an. Alături de copii mai sunt internate și 4 mame confirmate cu covid. Cei 13 minori cu vârste de până la un an sunt internați pe Secția Pediatrie Covid, în timp ce copiii cu vârste mai mari de 3 ani sunt tratați în Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean Suceava. Medicul Dan Teodorovici, purtătorul de cuvânt al celei mai mari unități spitalicești din județ, a precizat că în toate cazurile este vorba de forme ușoare ale bolii. Trebuie spus că aproape jumătate din minori au fost internați în cursul zilei de luni. Mai exact, în prima zi a săptămânii au ajuns sub tratament 7 copii. Potrivit medicului Dan Teodorovici, în Secția de Pediatrie Covid mai sunt câteva locuri libere, dar în perioada următoare este așteptată o creștere semnificativă a numărului de pacienți. ”Deschiderea școlilor și grădinițelor va avea, cu siguranță, un impact în ceea ce privește numărul de îmbolnăviri. Pentru a diminua numărul de cazuri recomandăm evitarea aglomerațiilor, purtarea măștii de protecție și vaccinarea pentru a nu se ajunge la forme grave ale bolii”, a arătat purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava.