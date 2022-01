Marţi, 11 Ianuarie 2022 (12:05:52)

Analiza Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Suceava cu privire la activitatea din anul 2021 arată că tendința de creștere a parcului auto din Suceava rămâne accentuată. La finele anului trecut s-a ajuns la un număr total de 296.686 vehicule înmatriculate, cu un plus de aproape 20.000 față de anul precedent. În procente este vorba de o creștere de 7,04%. Se mai observă că mai este puțin până la atingerea cifrei de 300.000 de vehicule înmatriculate.

La autoturisme de exemplu s-a înregistrat un plus de aproape 15.000 de înmatriculări (în județ erau înmatriculate, la final de 2021, 226.801 autoturisme care figurau înmatriculate). Creșteri mari sunt și la autoutilitare, cu un plus de 2980 înmatriculări în interval de doar un an de zile, și la capitolul remorcă și semiremorci fiind o creștere a înmatriculărilor, de ordinul sutelor. Și la categoria autobuze este o ușoară creștere, 600 la final de 2021, față de 576 la finele lui 2020.

În ceea ce privește timpii de așteptate pentru înmatriculări, transcrieri sau radieri, Serviciul Permise și Înmatriculări Suceava a înregistrat o redresare majoră după ”cutremurul” legat de ancheta DNA:

”Aceste rezultate au fost posibile ca urmare a eforturilor depuse de o parte dintre lucrătorii compartimentului, dar şi faptului că s-au desfăşurat activităţi în zilele de weekend, când s-a mers pe principiul primul venit, primul servit, fără a fi nevoie de programări prealabile şi fără a se ţine cont de calitatea persoanei, respectiv persoană fizică sau persoană juridică. Evoluţia cea mai bună a fost înregistrată la capitolul înmatriculări, când, la începutul anului 2021, timpul de aşteptare era la circa 3 luni, reuşindu-se ca la sfârşitul anului să ajungă la doar 4-5 zile”, se arată într-un comunicat al Prefecturii Suceava.