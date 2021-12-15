72 de medalii și mențiuni, 298 de artiști fotografi din 39 de țări și aproape 4.000 de fotografii este bilanțul Salonului Internațional de Artă Fotografică „Bucovina Mileniul III”, ediția a XVII-a. Vernisajul expoziției a avut loc miercuri, 15 decembrie, la Muzeul de Istorie. Perioada de expunere a lucrărilor va fi 15 decembrie 2021 – 15 ianuarie 2022. Expoziția a fost organizată de Muzeul Național al Bucovinei. Salonul „Bucovina Mileniul III”, ediția a XVII-a, s-a desfășurat sub înaltele patronaje ICS (Image Colleague Society) şi GPU (Global Photographic Union).
Graficianul Ovidiu Ambrozie Bortă - BOA, directorul Salonului Internaţional de Artă Fotografică „Bucovina - Mileniul III”, a spus că secțiunile din acest an au fost „open monochrome”, „open color”, „travel” şi „nature”. „Participarea la Salon a fost numeroasă, peste media participărilor anilor precedenți. S-au înscris în competiție 298 de artiști fotografi din 39 de țări, cu aproape 4.000 de fotografii”, a completat Ovidiu Ambrozie Bortă - BOA.
Juriul Salonului a avut următoarea componență:
- dr. Teodor Radu Pantea – Oradea EFIAP/silver, EH.ISF, PSA***(CPID), PSA**(PPD), PSA**(PJ), Hon.ICS, F.ICS, Hon.EPI, M.E.UPHK;
- Ovi D. Pop – Oradea EFIAP /s, GPU Cr4, E AAFR;
- Nelu Scripciuc - Arad EFIAP, EAAFR, MICS, MSAP, Hon FICS, Hon FAPU, Hon EICS/PSBP;
- Flavian Săvescu - Reșița EFIAP, EAAFR, GPU CR2, GPU Hermes;
- Iurie Foca - Chișinău - Republica Moldova UAFM, AFIAP.
Cele mai bune fotografii au fost premiate. Juriul a oferit în acest an 72 de medalii şi mențiuni (12 medalii și 24 mențiuni ICS, respectiv 12 medalii și 24 mențiuni GPU), precum și placheta „Mihai Petru Ungureanu” care a fost acordată pentru Best Author, în memoria celui care a fost promotorul Salonului Internațional de Artă Fotografică „Bucovina Mileniul III”.
Premiere:
AWARDS OPEN MONOCHROME SECTION
COUNTRY
NAME & SURNAME
TITLE
ICS GOLD
UKRAINE
OLGA KUZNYETSOVA
LILIANA
ICS SILVER
INDIA
UDAYAN SANKAR PAL
BOWLED OVER
ICS BRONZE
INDIA
NAMRATA MUKHERJEE
ATHENA
GPU GOLD
IRAN
MOHAMMAD REZA MASOUMI
SHAKARAM BW
GPU SILVER
INDIA
HIMADRI BHUYAN
PANIKHATI MONSOON
GPU BRONZE
ROMANIA
PLAINO MARIAN
BALLERINA
ICS MENTION
MOLDAVIA
VALERIE VOLONTIR
ARRIVAL
ICS MENTION
IRAN
SAEED ARABZADEH
FACE
ICS MENTION
INDIA
SOMNATH PAL
ESCAPE
ICS MENTION
IRAN
HADI DEHGHANPOUR
DOOMS DAY
ICS MENTION
IRAN
PARVIZ BESHARAT PUR
GOING TO FREEDOM
ICS MENTION
SPAIN
MANU BARREIRO RODRIGUEZ
LA GAVIOTA
GPU MENTION
IRAN
HADI DEHGHANPOUR
SMILE
GPU MENTION
SERBIA
NENAD BOROJEVIC
WALKING IN THE DARK
GPU MENTION
ARGENTINA
DANIEL ROVAGNATI
PASEO EN LA NEBLINA
GPU MENTION
MYANMAR
KYAW KYAW WINN
SUMMER DAY
GPU MENTION
BOSNIA & HERZEGOVINA
NERMIN SMAJIC
LINE STAIRS
GPU MENTION
TURKEY
FEDAI COSKUN
CHARCOAL BURNER CHILD
AWARDS OPEN COLOR SECTION
COUNTRY
NAME & SURNAME
TITLE
ICS GOLD
INDIA
NAMRATA MUKHERJEE
PRICESS OF THE DARK
ICS SILVER
INDIA
JOYDEEP DEB
ECHO
ICS BRONZE
VIETNAM
HUYNH VAN TRUYEN
PRAY
GPU GOLD
VIETNAM
LE CHAU DAO
FISHERMAN - 4
GPU SILVER
UKRAINE
OLGA KUZNYETSOVA
POETRAIT OF A SAILOR
GPU BRONZE
ARGENTINA
DANIEL ROVAGNATI
EL ELEGIDO
ICS MENTION
SPAIN
MANU BARREIRO RODRIGUEZ
LA DAMA DEL VELO ROJO I
ICS MENTION
IRAN
EHSAN JAZINI
DESERT WAVES
ICS MENTION
SERBIA
MILOS KRSTIC
NINA
ICS MENTION
INDIA
KALYAN BHATTACHARYYA
PORTRAIT 201
ICS MENTION
VIETNAM
XUAN HAN NGUYEN
PASSION
ICS MENTION
INDIA
JOYDEEP DEB
LIFE IN A SPIRE
GPU MENTION
INDIA
SANJOY BHATTACHARYA
PROHIBITION
GPU MENTION
VIETNAM
HUYNH VAN TRUYEN
THO REN
GPU MENTION
BOSNIA & HERZEGOVINA
SAMIR ZAHIROVIC
MERIMA N5
GPU MENTION
RUSSIA
VLADIMIR PROSHIN
VENICE
GPU MENTION
FRANCE
ANNIE DORIOZ
POLAR
GPU MENTION
BOSNIA & HERZEGOVINA
BILJANA LATINOVIC
DANDELION
AWARDS TRAVEL SECTION
COUNTRY
NAME & SURNAME
TITLE
ICS GOLD
IRAN
HADI DEHGHANPOUR
EMAM REZA SHRINE
ICS SILVER
VIETNAM
HUYNH VAN TRUYEN
SUNSET
ICS BRONZE
INDIA
SAURAV SARKAR
END OF JOURNEY
GPU GOLD
IRAN
MOHAMMAD ATAEI MOHAMMADI
ALONE
GPU SILVER
INDIA
KISHORE DAS
SPIRIT OF HOLI FESTIVAL
GPU BRONZE
IRAN
EHSAN JAZINI
VILLAGE SHEEP
ICS MENTION
SPAIN
MANU BARREIRO RODRIGUEZ
ELLOS SON LO IMPORTANTE
ICS MENTION
EGYPT
YASSER ALAA MOBARAK
BAKU COLOR
ICS MENTION
TURKEY
GURHAN SAHIN
CAPPADOCIA1
ICS MENTION
RUSSIA
VLADIMIR PROSHIN
AT DAWN
ICS MENTION
BANGLADESH
MITHAIL AFRIGE CHOWDHURY
RAKHERUPOMASH
ICS MENTION
SERBIA
MAJA STOSIC
BELOW CITADELLA
GPU MENTION
INDIA
DIBAKAR ROY
COLORS OF JOY
GPU MENTION
INDIA
ANWESA DAS
PUSHKAR
GPU MENTION
VIETNAM
TRAN QUY
BANH BEO
GPU MENTION
MOLDAVIA
VALERIE VOLONTIR
REMEMBERING
GPU MENTION
INDIA
SOMNATH PAL
DAILY LIFE
GPU MENTION
VIETNAM
LE CHAU DAO
TRADITIONAL JOB - 3
AWARDS NATURE SECTION
COUNTRY
NAME & SURNAME
TITLE
ICS GOLD
IRAN
HADI DEHGHANPOUR
SUNSET
ICS SILVER
VIETNAM
HUYNH VAN TRUYEN
TAC KE
ICS BRONZE
HUNGARY
IMRE KISS
IN THE MIDST
GPU GOLD
VIETNAM
XUAN HAN NGUYEN
AT DAWN
GPU SILVER
INDIA
PRANAB BASAK
OSPREY WITH KILL
GPU BRONZE
VIETNAM
HUYNH VAN TRUYEN
DOP MOI
ICS MENTION
ROMANIA
PLAINO MARIAN
JELLYFISH
ICS MENTION
INDIA
ABHIJIT BANERJEE
IBIS
ICS MENTION
TURKEY
BEKIR YESILTAS
FLYFACE
ICS MENTION
SRI LANKA
ASHANE MARASINGHE
HOW DO I LOOK
ICS MENTION
HUNGARY
IMRE KISS
AMONG THE WATERDROPS
ICS MENTION
VIETNAM
XUAN HAN NGUYEN
FISH CATCHING MOMENT
GPU MENTION
IRAN
SAEED ARABZADEH
GHAZALLE
GPU MENTION
CHINA
MENG ZHE
WHISPER
GPU MENTION
INDIA
ARUNAVA DEY
BIG CATCH IX
GPU MENTION
SERBIA
SLOBODAN CAVIC
STRUGLLE FOR SURVIVAL 2
GPU MENTION
VIETNAM
NGUYEN NGOC SON
FEEDING
GPU MENTION
AUSTRALIA
L D DINESH RUKMAL AYANTHA PERERA
SMOKY2
MEDALia “MIHAI PETRU UNGUREANU”
Ţara
Nume
BEST AUTHOR
INDIA
UDAYAN SANKAR PAL