Restaurant Latino - Amintiri culinare pline de gust si culoare
Restaurant Latino - Amintiri culinare pline de gust si culoare
Restaurant Latino - Amintiri culinare pline de gust si culoare
Arhiva 
 
miercuri, 15 dec 2021 - Anul XXVI, nr. 293 (7905)
ANUNŢURI ONLINE:
Acum: 0°C.
La noapte: °C. Meteo
Anunţuri OnlineMonitorulTVAlbum Foto
HoroscopRedacţiaPublicitate
Curs valutar euroEUR:Tendinta4,9492 lei
Curs valutar dolar americanUSD:Tendinta4,3734 lei
 Newsletter Monitorul de Suceava RSS Monitorul de Suceava Monitorul de Suceava pe YouTube Monitorul de Suceava pe Twitter Monitorul de Suceava pe Facebook
Shopping City Suceava
Printeaza articolulPrintează articolul |  Trimite prin e-mailTrimite e-mail |   3 imagini |   ø fişiere video
Salonul Internațional de Artă Fotografică „Bucovina Mileniul III”, ediția a XVII-aSalonul Internațional de Artă Fotografică „Bucovina Mileniul III”, ediția a XVII-a

72 de medalii și mențiuni, 298 de artiști fotografi și aproape 4.000 de fotografii, bilanțul „Bucovina Mileniul III”, ediția a XVII-a

Miercuri, 15 Decembrie 2021 (14:58:07)de
(citeşte alte articole de la acelaşi autor)

 

72 de medalii și mențiuni, 298 de artiști fotografi din 39 de țări și aproape 4.000 de fotografii este bilanțul Salonului Internațional de Artă Fotografică „Bucovina Mileniul III”, ediția a XVII-a. Vernisajul expoziției a avut loc miercuri, 15 decembrie, la Muzeul de Istorie. Perioada de expunere a lucrărilor va fi 15 decembrie 2021 – 15 ianuarie 2022. Expoziția a fost organizată de Muzeul Național al Bucovinei. Salonul „Bucovina Mileniul III”, ediția a XVII-a, s-a desfășurat sub înaltele patronaje ICS (Image Colleague Society) şi GPU (Global Photographic Union).

Graficianul Ovidiu Ambrozie Bortă - BOA, directorul Salonului Internaţional de Artă Fotografică „Bucovina - Mileniul III”, a spus că secțiunile din acest an au fost „open monochrome”, „open color”, „travel” şi „nature”. „Participarea la Salon a fost numeroasă, peste media participărilor anilor precedenți. S-au înscris în competiție 298 de artiști fotografi din 39 de țări, cu aproape 4.000 de fotografii”, a completat Ovidiu Ambrozie Bortă - BOA.

Juriul Salonului a avut următoarea componență:

- dr. Teodor Radu Pantea – Oradea EFIAP/silver, EH.ISF, PSA***(CPID), PSA**(PPD), PSA**(PJ), Hon.ICS, F.ICS, Hon.EPI, M.E.UPHK;

- Ovi D. Pop – Oradea EFIAP /s, GPU Cr4, E AAFR;

- Nelu Scripciuc - Arad EFIAP, EAAFR, MICS, MSAP, Hon FICS, Hon FAPU, Hon EICS/PSBP;

- Flavian Săvescu - Reșița EFIAP, EAAFR, GPU CR2, GPU Hermes;

- Iurie Foca - Chișinău - Republica Moldova UAFM, AFIAP.

Cele mai bune fotografii au fost premiate. Juriul a oferit în acest an 72 de medalii şi mențiuni (12 medalii și 24 mențiuni ICS, respectiv 12 medalii și 24 mențiuni GPU), precum și placheta „Mihai Petru Ungureanu” care a fost acordată pentru Best Author, în memoria celui care a fost promotorul Salonului Internațional de Artă Fotografică „Bucovina Mileniul III”.

 

Premiere:

 

AWARDS OPEN MONOCHROME SECTION

 

 

COUNTRY

NAME & SURNAME

TITLE

ICS GOLD

UKRAINE

OLGA KUZNYETSOVA

LILIANA

ICS SILVER

INDIA

UDAYAN SANKAR PAL

BOWLED OVER

ICS BRONZE

INDIA

NAMRATA MUKHERJEE

ATHENA

GPU GOLD

IRAN

MOHAMMAD REZA MASOUMI

SHAKARAM BW

GPU SILVER

INDIA

HIMADRI BHUYAN

PANIKHATI MONSOON

GPU BRONZE

ROMANIA

PLAINO MARIAN

BALLERINA

ICS MENTION

MOLDAVIA

VALERIE VOLONTIR

ARRIVAL

ICS MENTION

IRAN

SAEED ARABZADEH

FACE

ICS MENTION

INDIA

SOMNATH PAL

ESCAPE

ICS MENTION

IRAN

HADI DEHGHANPOUR

DOOMS DAY

ICS MENTION

IRAN

PARVIZ BESHARAT PUR

GOING TO FREEDOM

ICS MENTION

SPAIN

MANU BARREIRO RODRIGUEZ

LA GAVIOTA

GPU MENTION

IRAN

HADI DEHGHANPOUR

SMILE

GPU MENTION

SERBIA

NENAD BOROJEVIC

WALKING IN THE DARK

GPU MENTION

ARGENTINA

DANIEL ROVAGNATI

PASEO EN LA NEBLINA

GPU MENTION

MYANMAR

KYAW KYAW WINN

SUMMER DAY

GPU MENTION

BOSNIA & HERZEGOVINA

NERMIN SMAJIC

LINE STAIRS

GPU MENTION

TURKEY

FEDAI COSKUN

CHARCOAL BURNER CHILD

 

 AWARDS OPEN COLOR SECTION

 

 

COUNTRY

NAME & SURNAME

TITLE

ICS GOLD

INDIA

NAMRATA MUKHERJEE

PRICESS OF THE DARK

ICS SILVER

INDIA

JOYDEEP DEB

ECHO

ICS BRONZE

VIETNAM

HUYNH VAN TRUYEN

PRAY

GPU GOLD

VIETNAM

LE CHAU DAO

FISHERMAN - 4

GPU SILVER

UKRAINE

OLGA KUZNYETSOVA

POETRAIT OF A SAILOR

GPU BRONZE

ARGENTINA

DANIEL ROVAGNATI

EL ELEGIDO

ICS MENTION

SPAIN

MANU BARREIRO RODRIGUEZ

LA DAMA DEL VELO ROJO I

ICS MENTION

IRAN

EHSAN JAZINI

DESERT WAVES 

ICS MENTION

SERBIA

MILOS KRSTIC

NINA

ICS MENTION

INDIA

KALYAN BHATTACHARYYA

PORTRAIT 201

ICS MENTION

VIETNAM

XUAN HAN NGUYEN

PASSION

ICS MENTION

INDIA

JOYDEEP DEB

LIFE IN A SPIRE

GPU MENTION

INDIA

SANJOY BHATTACHARYA

PROHIBITION

GPU MENTION

VIETNAM

HUYNH VAN TRUYEN

THO REN

GPU MENTION

BOSNIA & HERZEGOVINA

SAMIR ZAHIROVIC

MERIMA N5

GPU MENTION

RUSSIA

VLADIMIR PROSHIN

VENICE

GPU MENTION

FRANCE

ANNIE DORIOZ

POLAR

GPU MENTION

BOSNIA & HERZEGOVINA

BILJANA LATINOVIC

DANDELION

 

AWARDS TRAVEL SECTION

 

COUNTRY

NAME & SURNAME

TITLE

ICS GOLD

IRAN

HADI DEHGHANPOUR

EMAM REZA SHRINE

ICS SILVER

VIETNAM

HUYNH VAN TRUYEN

SUNSET

ICS BRONZE

INDIA

SAURAV SARKAR

END OF JOURNEY

GPU GOLD

IRAN

MOHAMMAD ATAEI MOHAMMADI

ALONE

GPU SILVER

INDIA

KISHORE DAS

SPIRIT OF HOLI FESTIVAL

GPU BRONZE

IRAN

EHSAN JAZINI

VILLAGE SHEEP

ICS MENTION

SPAIN

MANU BARREIRO RODRIGUEZ

ELLOS SON LO IMPORTANTE

ICS MENTION

EGYPT

YASSER ALAA MOBARAK

BAKU COLOR

ICS MENTION

TURKEY

GURHAN SAHIN

CAPPADOCIA1

ICS MENTION

RUSSIA

VLADIMIR PROSHIN

AT DAWN

ICS MENTION

BANGLADESH

MITHAIL AFRIGE CHOWDHURY

RAKHERUPOMASH

ICS MENTION

SERBIA

MAJA STOSIC

BELOW CITADELLA

GPU MENTION

INDIA

DIBAKAR ROY

COLORS OF JOY

GPU MENTION

INDIA

ANWESA DAS

PUSHKAR

GPU MENTION

VIETNAM

TRAN QUY

BANH BEO

GPU MENTION

MOLDAVIA

VALERIE VOLONTIR

REMEMBERING

GPU MENTION

INDIA

SOMNATH PAL

DAILY LIFE

GPU MENTION

VIETNAM

LE CHAU DAO

TRADITIONAL JOB - 3

 

AWARDS NATURE SECTION

 

 

COUNTRY

NAME & SURNAME

TITLE

ICS GOLD

IRAN

HADI DEHGHANPOUR

SUNSET

ICS SILVER

VIETNAM

HUYNH VAN TRUYEN

TAC KE

ICS BRONZE

HUNGARY

IMRE KISS

IN THE MIDST

GPU GOLD

VIETNAM

XUAN HAN NGUYEN

AT DAWN

GPU SILVER

INDIA

PRANAB BASAK

OSPREY WITH KILL

GPU BRONZE

VIETNAM

HUYNH VAN TRUYEN

DOP MOI

ICS MENTION

ROMANIA

PLAINO MARIAN

JELLYFISH

ICS MENTION

INDIA

ABHIJIT  BANERJEE

IBIS

ICS MENTION

TURKEY

BEKIR YESILTAS

FLYFACE

ICS MENTION

SRI LANKA

ASHANE MARASINGHE

HOW DO I LOOK

ICS MENTION

HUNGARY

IMRE KISS

AMONG THE WATERDROPS

ICS MENTION

VIETNAM

XUAN HAN NGUYEN

FISH CATCHING MOMENT

GPU MENTION

IRAN

SAEED ARABZADEH

GHAZALLE

GPU MENTION

CHINA

MENG ZHE

WHISPER

GPU MENTION

INDIA

ARUNAVA DEY

BIG CATCH IX

GPU MENTION

SERBIA

SLOBODAN CAVIC

STRUGLLE FOR SURVIVAL 2

GPU MENTION

VIETNAM

NGUYEN NGOC SON

FEEDING

GPU MENTION

AUSTRALIA

L D DINESH RUKMAL AYANTHA PERERA

SMOKY2

 

MEDALia  “MIHAI PETRU UNGUREANU”

 

Ţara

Nume

BEST AUTHOR

INDIA

UDAYAN SANKAR PAL

În lipsa unui acord scris din partea Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului 72 de medalii și mențiuni, 298 de artiști fotografi și aproape 4.000 de fotografii, bilanțul „Bucovina Mileniul III”, ediția a XVII-a.
 Vizualizări articol: 56 | 
Notează articolul: 
  • Nota curentă 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
72 de medalii și mențiuni, 298 de artiști fotografi și aproape 4.000 de fotografii, bilanțul „Bucovina Mileniul III”, ediția a XVII-a0.05

Facos Suceava
Comentarii

Monitorul de Suceava nu este responsabil juridic pentru conţinutul textelor de mai jos. Responsabilitatea pentru mesajele dumneavoastra vă revine în exclusivitate.


Autentificaţi-vă pentru a posta comentarii!
Remember
Am uitat parola Înregistrare

Monitorul doreşte ca acest site să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ.
Din acest motiv, cei care postează comentarii la articole trebuie să respecte următoarele reguli:

1. Să se refere doar la articolul la care postează comentarii.
2. Să folosească un limbaj civilizat, fără injurii, calomnii, comentarii antisemite, xenofobe sau rasiste.
3. Sunt interzise atacurile la adresa autorilor, dacă acestea nu au legătura cu textul.
4. Username-ul să nu fie nume de personalităţi ale vieţii publice sau parodieri ale acestora.
Autorul unui articol poate fi criticat pentru eventuale greşeli, incoerenţă, lipsă de documentare etc.

Nerespectarea regulilor menţionate mai sus va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii.
Abaterile repetate vor avea drept consecinţă interdicţia accesului la această facilitate a site-ului.



RE-PAIR
Directia Generala Anticoruptie
Meniul ZILEI în restaurante sucevene

HaiHui prin Bucovina

Alte titluri din Ultima ora local

Ştiri video

Gala Top 10 Suceveni

Top Articole

Mersul trenurilor de călători

SONDAJE

Consideraţi Legea antifumat în spaţiile publice o măsură bună?

Da
Nu
Nu mă interesează

Fotografia zilei - fotografie@monitorulsv.ro

Fotografia zilei

Webcam Live