Luni, 25 Octombrie 2021 (14:54:30)

Un număr foarte mare de decese în rândul oamenilor bolnavi de Covid s-au înregistrat luni dimineața. Conform buletinului de presă remis de DSP și Prefectura Suceava, luni dimineață au fost raportate 18 decese în rândul persoanelor cu Covid: câte un deces la Arbore, Baia, Bilca, Dărmănești, Dorna Candrenilor, Fălticeni, Gura Humorului, Moldova Sulița, Salcea, Șaru Dornei, Șcheia, Vatra Dornei, Vulturești și 5 în municipiul Suceava. De vineri până sâmbătă dimineața a fost de asemenea un număr uriaș de decese, respectiv 22 de oameni cu forme grave de Covid nu au mai putut fi salvați, în ciuda eforturilor medicilor, iar de sâmbătă până duminică au murit alți 14 pacienți cu forme grave de boală.

În ceea ce privește numărul de cazuri noi de infectare înregistrate luni, cele mai multe, 32 de cazuri, sunt în municipiul Suceava. Un număr ridicat de cazuri noi mai sunt raportate în Rădăuți - 9, Fălticeni – 6 și Drăgoiești - 6. Incidența în municipiul Suceava a scăzut la 6,74 la mie.

În spitalele din județ, în intervalul 24-25 octombrie au fost internate 39 de persoane cu Covid și au fost externate 8 persoane. Numărul pacienților cu Covid internați a crescut din nou, la 671 de persoane. De asemenea, este mai mare numărul pacienților cu forme grave de boală, față de sfârșitul săptămânii trecute. În Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava sunt 195 de pacienți cu Covid-19, dintre care 103 prezintă forme grave și 18 sunt cu forme critice, internați în secția ATI (16 pacienți sunt ventilați non-invaziv și un pacient este intubat, ventilat invaziv).

La Rădăuți sunt internați 192 de pacienți cu Covid, din care 12 cu forme critice; Câmpulung Moldovenesc - 56 de pacienți, din care 19 cu forme grave; Gura Humorului - 58 de pacienți; Siret - 25 de pacienți; Vatra Dornei - 70 de pacienți, din care 17 cu forme grave și 3 cu forme critice; Fălticeni - 75 de pacienți cu Covid, din care 4 cu forme critice.

La nivelul județului sunt disponibile 235 locuri în secțiile Covid, 66 locuri pentru zona tampon și nici un loc la ATI Covid.

În carantină sunt 2.078 persoane și în izolare, în afara celor aflate în spital, se află 3.146 persoane.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, una nu are niciun caz în evoluție, două au câte un caz în evoluție, 13 au sub cinci cazuri în evoluție, 28 au sub zece cazuri în evoluție, iar 70 au peste zece cazuri în evoluție. La această dată în județ sunt 3.160 de cazuri de Covid active.

De asemenea, sunt 30.329 de persoane declarate vindecate de Covid și 128.580 de persoane vaccinate, din care 88.274 persoane cu rapel și 14.171 persoane și cu doza a treia.