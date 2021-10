Autogol cu stil

I-a fost dat lui Tătărușanu să fie primul (și probabil ultimul) portar căruia Ibrahimovic îi înscrie un autogol. N-am văzut meciul, dar un asemenea eveniment se cere căutat și studiat, ceea ce am și făcut. A fost pur și simplu o conjunctură, nu o execuție greșită sau o lipsă de coordonare, gen pasă înapoi către un portar care nu se afla acolo unde ar fi trebuit. Curios e faptul că Ibra a dublat coechipierul de la prima bară, unul dintre ei nu trebuia să fie acolo. Ambii au avut tendința de a lovi mingea cu capul la un corner, coechipierul a ratat-o, iar suedezul a avut un reflex de a se feri în ultimul moment, tocmai pentru că mingea venea prea din scurt și nu avea control. A fost însă suficient să-l șteargă puțin coțofana și s-a strecurat în poartă. Asta nu i-a perturbat prea tare pe milanezi, care au bătut cu om în plus la Bologna și s-au instalat cel puțin temporar pe primul loc în Serie A, cu o linie de clasament neașteptat de bună: 8-1-0. Deci, mai important decât Inter – Juve, rămas doar derby de tradiție, nu și de clasament, a fost Roma – Napoli, disputat tot aseară. După înfrângerea epocală din Norvegia, mă aștept ca Mourinho să fi reușit s-o dreagă și în același timp să strice parcursul fără cusur al napoletanilor.

Cum săptămâna asta e liberă de cupe europene, meciurile adevărate s-au înghesuit duminică. Binevoitoare, La Liga mi-a permis să cuprind aici El Clasico, programat de la 17:15, ora noastră. Avântată Barcelona, pragmatic Realul, după cum recomandă media de vârstă. Cel puțin trei ocazii ratate de gazde în prima repriză, dar așa e când îl preferi pe Dest atacant. Chestia e că, dincolo, tot un fundaș înscrie, ba chiar pe contraatac! Alaba poate n-o să aibă impact pe termen lung (de fapt, e chiar exclus, având în vedere vârsta sa) și n-o să câștige trofee majore la Real, dar iată că experiența lui a prevalat chiar într-un Clasico. Inarestabilul Vinicius făcuse rost și de un pui de penalty, numai că VAR-ul nu-și asumă așa ceva. Partea a doua a fost tacticizată, fiind salvată de final.

Am prins și cât trebuia din Manchester – Liverpool, mai mult ar fi putut avea ”puternic impact emoțional”. Solskjaer ar trebui să nu aștepte să fie demis. Vorba unui prieten, nici Ionuț Chirilă nu lua atâtea!