Duminică

De sâmbătă și până duminică, în județul Suceava s-a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de cazuri noi de coronavirus. Grupul de Comunicare Strategică a transmis că duminică au fost raportate 138 de noi îmbolnăviri cu virusul Sars-Cov-2. La raportarea oficială de sâmbătă, în județ au fost 215 cazuri de Covid. Rata de infectare în județul Suceava a scăzut, duminică, la 4,15 cazuri de Covid la mia de locuitori. Până pe 24 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.561.928 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 7.123 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.323.707 pacienți au fost declarați vindecați. De sâmbătă și până duminică au fost înregistrate 11.725 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 148 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până duminică, 44.679 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În perioada 23 – 25 octombrie 2021 (ora 10:00) au fost raportate de către INSP 389 de decese (201 bărbați și 188 femei), din care 8 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui și municipiul București.

Dintre cele 389 de decese, cinci au fost înregistrate la categoria de vârstă 30-39 ani, 14 la categoria de vârstă 40-49 ani, 35 la categoria de vârstă 50-59 ani, 97 la categoria de vârstă 60-69 ani, 141 la categoria de vârstă 70-79 ani și 97 la categoria de vârstă peste 80 ani.

347 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 12 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 30 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. Au fost raportate opt decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Argeș, Bacău, Buzău și Mureș, unul în luna septembrie 2021 și șapte în octombrie 2021. În intervalul precizat anterior au fost raportate 381 de decese.

Din totalul de 389 de pacienți decedați, 361 erau nevaccinați și 28 vaccinați. Cei 28 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 40-49 de ani și peste 80 de ani. Toți pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 20.323. Dintre acestea, 1.846 sunt internate la Anestezie și Terapie Intensivă.

Din totalul pacienților internați, 471 sunt minori, 432 fiind internați în secții și 39 la ATI.

Rata de infectare în municipiul Suceava a scăzut la 6,82 de cazuri de Covid la mia de locuitori

Prefectura Suceava a informat că în cursul zilei de duminică, rata de infectare în municipiul Suceava a scăzut la 6,82 cazuri de Covid la mia de locuitori. Sâmbătă, rata de infectări la mia de locuitori din municipiul Suceava a fost de 6,90. Duminică, în municipiul Suceava erau 872 de cazuri active de coronavirus.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități ale județului, doar Botoșana nu are niciun caz în evoluție, două au câte un caz în evoluție, 13 au sub cinci cazuri în evoluție, 27 au sub zece cazuri în evoluție iar 71 au peste zece cazuri în evoluție.

În județul Suceava sunt 3.185 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

Pe de altă parte, Prefectura a transmis că în cursul zilei de duminică, în spitalele din județul Suceava erau 667 de persoane internate și diagnosticate cu Covid-19. În spitalele sucevene sunt disponibile 245 locuri libere Covid și 67 locuri pentru zona tampon.

De sâmbătă și până duminică, la nivelul județului au fost internate 48 persoane suspecte de infecție cu Covid-19, în același interval de timp fiind externate 25 persoane.

Din totalul celor 592 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 194 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 30 pacienți sunt în zona tampon și 368 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 194 pacienți diagnosticați Covid-19, 78 prezintă forme medii ale bolii, 98 prezintă forme grave și 18 prezintă forme critice și sunt internați în secția de terapie intensive. Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, duminică, de 356 paturi libere, din care 51 pentru pacienți Covid-19, 286 în sectorul non-Covid 19 pentru zona tampon.

În secțiile de terapie intensivă de la Spitalul Județean Suceava și din Spitalele Municipale din Fălticeni și Rădăuți nu mai sunt locuri libere pentru pacienții cu forme critice de Covid-19.