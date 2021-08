Luni, 9 August 2021 (19:19:59)

Județul Suceava are, la această dată, 68 de cazuri de infecție Covid-19 în evoluție. Luni dimineață au fost înregistrate 3 cazuri noi, unul la Dolhasca și două în municipiul Suceava, din 318 persoane testate. În municipiul Suceava sunt 16 cazuri active și o incidență de 0,09 la mie. Incidența la nivelul județului este de 0,06 la mie.

De duminică până luni au fost internate 4 persoane suspecte de infecție cu Covid-19, în același interval de timp fiind externată o persoană.

Din totalul celor 541 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 12 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 8 pacienți sunt în zona tampon și 521 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).

La Spitalul Municipal Rădăuți sunt internați 8 pacienți diagnosticați cu Covid-19 și 2 pacienți suspecți de infecție cu noul coronavirus și la Spitalul Orășenesc Gura Humorului este internat un pacient cu Covid-19. La Spitalul de Boli Cronice Siret sunt internați 3 pacienți suspecți de infectare.

În carantină sunt 3.317 persoane, dintre care 221 din intervalul 8-9 august, iar în izolare se află 58 persoane, din care 6 intrate în acelaşi interval.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, 92 nu au nici un caz de infecție Covid-19 în evoluție, 9 au câte un caz, 9 au sub cinci cazuri, 3 au sub zece și una are peste zece cazuri în evoluție.

La nivel național, de duminică până luni au fost efectuate 4.451 de teste RT-PCR și 8.889 de teste rapide antigenice, în urma cărora au fost înregistrate 181 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. În intervalul 8-9 august, orele 10.00, au fost raportate 3 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Mehedinți, Olt și București.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu Covid-19 este de 623. Dintre acestea, 80 sunt internate la ATI.