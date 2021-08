S-a terminat fotbalul Olimpic, nu aşa cum speram, adică în 90 de minute, dar nici nu am ajuns iar la loviturile de la 11 metri, adică alienarea de ultimă modă în fotbal. Brazilia a zis ajunge. A bătut-o pe Spania cu 2-1, golul victoriei fiind marcat în prelungirile alea oficiale de 15+15 minute, nu ce dă arbitrul de la el. Trebuie mai întâi să fac o mărturisire: mult timp din viața mea am fost dependent de un patriotism local artificial, de exemplu țineam cu echipele europene când era vreo ciocnire între continente pe la Campionatele Mondiale. Asta deși mi-au plăcut tot timpul jucătorii brazilieni, deci și Brazilia. Cumva, în timp, m-am dezbărat de obiceiul ăsta. Acum țin cu ăia care zic eu că merită, deci tot ceva subiectiv, dar măcar nu mai primează criteriul geografic. De exemplu, acum cred că Spania nu ar fi meritat. Dacă citiți această rubrică în mod obișnuit, știți deja că am făcut o paralelă între Euro 2020 și JO 2020, selecționatele Spaniei nebătând decât o singură echipă în 90 de minute până în semifinale la ambele competiții! Altădată eram suporterul Spaniei, care nu realizase nimic ca națională față de cât oferise fotbalului, dar acum consider că ar fi fost o păcălire a fotbalului să câștige. E drept, nici Brazilia n-a oferit fotbalul-samba din alte vremuri, dar oarecari reminiscențe se întrevăd. Căpitanul Braziliei a fost Dani Alves, definiția veteranului, care ar trebui să se retragă în glorie, fiindcă nivelul său abia s-a ridicat la cel de U23, indiferent de adversar.

Am constatat inclusiv la nivel personal că interesul pentru această competiție a fost scăzut, la o terasă intens solicitată de pe litoralul românesc eu am fost singurul care a cerut să se deschidă televizorul pentru a vedea meciul! Iar pe gsp.ro, site sub ocupație becaliană, abia dacă s-a scris într-un târziu un articol, ”Brazilia își apără titlul”, îngropat repede la și altele. Închei totuși într-o notă optimistă de patriotism local, am jucat fotbal pe plajă cu un grup de suceveni și declar cu mâna pe inimă că a fost prima dată când am văzut o rabona din voleu!