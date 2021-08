Luni, 9 August 2021 (13:16:34)

Hramul Sanctuarului Maicii Domnului de la Cacica se va desfășura anul acest cu pelerinajul tinerilor. Fiind o sărbătoare cu o atât de mare însemnătate pentru comunitatea din Cacica și nu numai, hramul „Adormirea Maicii Domnului” se va celebra după următorul program: sâmbătă, 14 august 2021: ora 10.00 - Celebrare penitenţială; ora 12.00 - Sfânta Liturghie solemnă de deschidere a pelerinajului; ora 16.00 - Calea sfintei cruci; ora 17.00 - Adoraţie euharistică; ora 18.00 - Sfânta Liturghie pentru tineri, seminarişti şi persoane consacrate; ora 22.00 - Priveghere mariană, urmată de procesiunea cu lumânări în jurul sanctuarului; duminică, 15 august 2021: ora 6.00 - Sfânta Liturghie de dimineaţă; ora 7.30 - Sfânta Liturghie greco-catolică; ora 8.30 - Sfânta Liturghie în limba maghiară; ora 9.15 - Sfânta Liturghie în limba polonă; ora 9.15 - Sfânta Liturghie în limba germană; ora 11.00 - Sfânta Liturghie solemnă pontificală a hramului, cu venerarea icoanei Maicii Domnului de la Cacica, încheiată cu procesiunea în jurul bazilicii.

Pr. Anton Mărăndescu, OFMConv., rector al sanctuarului, a spus, conform http://www.ercis.ro/, că „sărbătoarea <Adormirea Maicii Domnului şi ridicarea ei cu sufletul şi cu trupul la cer>, după un an de grea încercare, anul acesta ne cheamă la Cacica pentru a ne ruga pentru noi, pentru cei dragi ai noştri care au plecat dintre noi, pentru credinţa şi speranţa întregii Biserici”. Tot anul, a mai precizat pr. Anton Mărăndescu, s-a vorbit de distanţare socială, interdicţii privind întâlnirile, măsuri de igienă, „lockdown”, şcoli şi grădiniţe închise, şomaj tehnic - pentru majoritatea oamenilor viaţa s-a schimbat brusc, iar pandemia dictează ritmul vieţii. „Solemnitatea Adormirea Maicii Domnului vine şi în acest an cu un gust dulce-acrişor. Chiar dacă străbatem un arc istoric de criză la nivel planetar, această sărbătoare vine cu un mesaj de speranţă. (...) Vă invităm cu bucurie să trăim momente înălţătoare sub mantia ocrotitoare a mamei noastre cereşti, Maria, la ea acasă, la sanctuarul nostru de la Cacica”, transmit reprezentanții Sanctuarului Maicii Domnului de la Cacica.

De asemenea, și episcopul Diacezei de Iași, PS Iosif Păuleț, invită creștinii la pelerinajul de la Cacica, cu ocazia sărbătorii Adormirea Maicii Domnului: „Doresc să vă invit şi anul acesta la pelerinajul care va avea loc la sanctuarul Maicii Domnului de la Cacica. Să ne strângem cu toţii – preoţi, persoane consacrate, copii, tineri, adulţi de toate vârstele – în jurul lui Isus şi al Mamei sale pentru a ne odihni puţin!”