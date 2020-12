Joi, 24 Decembrie 2020 (12:58:55)

Șirul de accidente mortale din ultimele zile de pe șoselele din județ a continuat din păcate și în seara zilei de miercuri, un bărbat în vârstă de 50 de ani murind după ce a fost acroșat de un autoturism condus de o femeie care era în stare de ebrietate. Accidentul s-a produs în jurul orei 19.30, la Cornu Luncii, pe DN 2E, drumul care leagă Fălticeni de Gura Humorului, o șosea pe care se circulă în general cu viteză mare.

Polițiștii au constatat că o femeie în vârstă de 37 de ani, din Cornu Luncii, în timp ce conducea un autoturism, pe raza satului Cornu Luncii, a acroșat un localnic în vârstă de 50 de ani, care se deplasa în calitate de pieton, pe direcția Cornu Luncii-Gura Humorului. Din primele cercetări ale poliției rezultă că pietonul se deplasa pe sensul de mers al mașinii, însă neregulamentar, pe mijlocul sensului.

În urma verificării cu aparatul etilotest a rezultat că femeia de la volan avea concentrația de 0,65 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Șoferița a fost condusă la Spitalul municipal Fălticeni, unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Polițiștii au deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiumilor de ucidere din culpă și conducere a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice. Dacă în privința dosarului penal pentru consum de alcool lucrurile sunt clare, pe parcursul anchetei se va stabili dacă șoferița are grad de vinovăție și pentru accident.

Din păcate, este al patrulea accident mortal petrecut în ultimele zile în județ. Trei dintre cei patru decedați erau pietoni.