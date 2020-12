Vă imaginați cum arată un club de fotbal care n-are conducere (sau are una mai degrabă virtuală, din moment ce nu apare cu lunile, iar când vine își pune bodiguarzii să-i bată pe ceilalți participanți la adunare!), nu are nici fotbaliști (pentru că aproape toți sunt pe picior de plecare, întrucât au trecut de mult lunile de neplatăcare să le permită să devină jucători liberi), nici antrenor (fiindcă improvizația actuală e doar pentru a acoperi gaura lăsată de Guriță), iar ieri, la Digi Sport se vorbea că nu are nici stadion,deși are... două! Ideea e că ăla vechi e considerat inutilizabil și de aceea nici nu s-a pus problema reparării lui, în timp ce ăla nou are nu știu ce chestii de nu va mai fi gata într-un viitor apropiat! Ei, thriller-ul principal, cel legat direct de echipă și de prezentul nebun (dar și de viitorul absolut imprevizibil) are parte de noi episoade, unulmai demențial decât celelalte. Ultima tărășenie, de acum vreo două zile, este cea legată de venirea prin bătăturăa acționarului spaniol ăla despre care mai toată lumea se întrebadacă există cu adevărat saunu. A venit și a vorbit cu ceilalți din presupusul Consiliu de Administrație, de fapt cu doar unii dintre ei, fiindcă pe reprezentanții suporterilor (adică ai celor care au adus singurii bani la club în ultimele câteva luni, cu care i-au plătit pe fotbaliști săptămâna trecută, adică un salariu din cele 6 sau 7 neplătite) și-a pus bodiguarzii să-i ia la bătaie! Asta da administrație! Mai interesante decât bătaia aia ruptă din rai par însă declarațiile nesimțitului de spaniol pe care abia aștept să-l văd în pușcărie în momentul când se va vedea că totul e o golănealăpe bază de fals și uz de fals. Așadar, golanul care a mințit de zeci de ori până acum că virează banii necesari, mai întâi a zis că i-a depus la bancăpe 6 decembrie! Ăia care au luat apoi bătaie l-au întrebat cum de a găsit el deschisă pe planeta asta o bancă în zi de ... duminică!!! A bolmojit ceva, după care a băgat-o p-aia grea de tot: banii n-au ajuns fiindcă i-a depus... manual! Adică cum?, ți-ar veni să-l întrebi pe borfaș, dacă nu ți-ar fi frică să nu iei și tu bătaie...