Joi, 21 Mai 2020 (13:49:23)

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a anunțat că aproape 5.000 de firme românești au aprobate credite prin programul IMM Invest, lansat de Ministerul Finanțelor Publice. Angelica Fădor consideră că acest program se dovedește a fi extrem de util pentru întreprinderile mici și mijlocii. „În acest moment sunt deja aproape 5.000 de credite aprobate, iar numărul lor va crește în continuare, pe măsură ce băncile analizează dosarele pe care le primesc. Este primul şi singurul program în domeniu care a produs efecte într-o săptămână de la aprobarea sa”, a declarat Fădor, ea adăugând că peste 57.800 de întreprinderi mici şi mijlocii sunt înscrise în programul IMM Invest.

Deputatul PNL de Suceava a amintit că în acest program sunt implicate 22 de bănci, fiecare având norme proprii. „Dacă o bancă procesează foarte greu sau refuză credite către anumite companii, companiile au dreptul să opteze pentru altă bancă. Sunt bănci care sunt dispuse să acorde credite către companii, chiar dacă în primă fază companiile au optat pentru altă bancă. În momentul în care o bancă îşi dă acordul să aprobe un credit este necesară semnarea unui contract în baza unui plan de investiţii sau unor date puse la punct de compania care are nevoie de creditare”, a spus Angelica Fădor.

Deputatul liberal a mai declarat că IMM Invest este cel mai mare program de susţinere a IMM-urilor din România din ultimii 30 de ani. Angelica Fădor a explicat că programul are mai multe avantaje, respectiv că statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.

Angelica Fădor a mai spus că pentru IMM-urile care solicită credite sau linii de credit pentru capital de lucru, finanţările pot ajunge până la 5.000.000 lei, garantate până la 80% în cazul întreprinderilor mijlocii şi până la 1.000.000 lei, cu garantare de maxim 90%, în cazul întreprinderilor mici şi micro. Durata finanţării pentru capital de lucru este de maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 36 de luni, rata dobânzii fiind Robor la 3 luni +2,5 %/an.