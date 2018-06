Spectacolul iHamlet, o incursiune multimedia în universul unui Hamlet adolescent

Marţi, 5 Iunie 2018 (14:22:48)

Spectacolul de teatru new media iHamlet al asociației Punctart din București va avea loc pe 8 iunie, începând cu ora 19.00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava. Experiența teatrală iHamlet este dedicată în principal adolescenților, iar accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile.Realizat în parteneriat cu Teatrul Excelsior din București, spectacolul iHamlet este bazat pe un text nou, inspirat din personajul Hamlet. H este un adolescent aparent obişnuit, uimit şi dezamăgit de lumea din jur. Atunci când închide ochii, lumea lui se transformă într-o reţea fabuloasă de gânduri şi imagini pe care le modelează la infinit, până într-o zi în care tot ceea ce părea sigur se scufundă sub o avalanşă de întrebări. O avalanșă de emoții, sunete, gânduri sparte la infinit, care îi aduc pe Hamlet, Ofelia, Laertes, Rosencrantz, Gertrude, Claudius, într-un univers multimedia fabulos, un eseu audio vizual cu proiecții holografice care surprind un Hamlet personal, un Hamlet al acestei generaţii, un Hamlet de azi.Spectacolul îi are în distribuție pe Catrinel Bejenariu, Gabi Costin, Vladimir Purdel și Vlad Pavel. Textul este scris de Elise Wilk, iar spectacolul este regizat de Catinca Drăgănescu. Coregrafia şi mişcarea scenică sunt gândite de Simona Deaconescu, scenografia şi costumele sunt create de Bogdan Costea, Dan Basu asigură proiecția video și luminile, sunetul este un concept "interior8", iar organizarea turneului este realizată de Alina Dumitrache.iHamlet este primul proiect din demersul Loading Culture, un program cultural educațional dedicat tinerilor care presupune reinterpretarea temelor din dramaturgia clasică sub forma unui spectacol de teatru new media cu conținut original.Turneul iHamlet Loading Culture este un proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.Asociația Punctart este un demers cultural pornit în 2015 de către o echipă multidisciplinară de artiști care dezvoltă programe culturale și educaționale destinate tinerilor care cercetează relația dintre artă și comunitate, prin utilizarea noilor tehnologii.

