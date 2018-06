Un șofer beat a intrat cu mașina într-un stâlp și în curtea unei case

Luni, 4 Iunie 2018 (11:07:58)

Un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Verești, care conducea un VW Golf, a ajuns cu mașina în curtea unei case, după ce în prealabil a lovit și un stâlp de electricitate. Accidentul s-a petrecut duminică seară, în jurul orei 20.35, șoferul fiind în stare avansată de ebrietate. Conform cercetărilor poliției, șoferul de 48 de ani, care se deplasa pe DJ 290, nu a adaptat viteza într-o curbă la stânga, a intrat în derapaj, după care a lovit un stâlp de electricitate, oprindu-se în curtea imobilului cu nr. 204. Șoferul era rănit ușor și a fost transportat la Spitalul Județean Suceava. În urma verificării cu etilotestul a rezultat că acesta avea o concentrație de 0,85 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat.În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

