Locuri speciale la admiterea la facultate pentru elevii din mediul rural

Luni, 4 Iunie 2018 (13:28:39)

Ministerul Educaţiei Naţionale alocă, în premieră în acest an, pentru admiterea în anul universitar 2018 - 2019, 2.000 de locuri pentru absolvenţii cu diplomă de bacalaureat care provin din licee din mediul rural. Ministrul Educației, Valentin Popa, a anunțat, la Suceava, că Guvernul României a alocat, prin hotărâre de Guvern, un număr de 2.000 de locuri admiterii în învățământul superior, elevilor care finalizează studiile liceale în unități din mediul rural. „Sigur că alocarea unui număr de 2.000 de locuri nu ne garantează finalizarea studiilor universitare de către aceștia, dar prin această admitere separată, se asigură accesul la programe de studiu la care poate acești tineri nici nu visau - medicina sau programe de IT. Acești viitori studenți, sperăm noi, vor trebui să muncească din greu pentru ca această șansă acordată la început de drum să fie fructificată și să îi vedem și cu o diplomă la finalul studiilor”, a arătat ministrul Educației. Valentin Popa a argumentat această hotărâre explicând că în comparație cu elevii din mediul urban, cei din mediul rural înregistrează rate mai scăzute de participare la educația timpurie, se confruntă în proporții semnificativ mai ridicate cu fenomenul de părăsire timpurie a școlii. Astfel, elevii care părăsesc prematur sistemul de educație sunt de trei ori mai mulți în mediul rural decât în urban. Hotărârea are rolul de a crește egalitatea de șanse dintre elevii din mediul urban și cei din rural, motivându-i pe aceștia din urmă să-și continue studiile. „Anul acesta este pentru prima dată în istorie când organizăm pentru acești elevi o admitere separată, așa cum facem și pentru etnicii români sau romi. Având o admitere separată, practic nu concurează decât între ei. Nu e o sesiune specială, însă aceștia au locuri separate. Fiecare universitate are un număr de locuri repartizat. Anul trecut au fost aproape 3.000 de absolvenți din licee din mediul rural. Aproximativ 85 - 90% dintre aceștia au ales să urmeze o facultate”, a mai menționat Valentin Popa.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Locuri speciale la admiterea la facultate pentru elevii din mediul rural