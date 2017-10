Au ieşit în trafic fără a avea permis şi s-au ales cu dosare penale

Vineri, 13 Octombrie 2017 (14:17:17)

Trei bărbaţi vor avea de răspuns în faţa legii după ce au ieşit în trafic fără a avea permis de conducere. Potrivit unui comunicat al poliţiei, un prim caz s-a înregistrat joi, la ora 16.10. O patrulă din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea a oprit pentru control pe strada Arşiței, din comuna Sucevița, un autoturism condus de un localnic de 24 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto, iar autoturismul i-a fost încredințat pentru a fi condus pe drumurile publice de către proprietarul acestuia, un localnic de 31 de ani, care cunoștea faptul că, nu deține permis de conducere În cauză s-a întocmit dosar penal, tânărul de 24 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, iar bărbatul de 31 de ani sub aspectul comiterii infracțiunii de ”încredințarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care știa că nu posedă permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural. Tot joi, la ora 13.40, un echipaj mixt din cadrul Poliției orașului Milișăuți și al Postului de poliţie Iaslovăţ a oprit pentru control la intersecția DN 2H, cu DN 2K, în orașul Milișăuți, un moped condus de un localnic de 60 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural. Joi seară, la ora 20.15, o patrulă din cadrul Poliției orașului Broșteni, a oprit pentru control pe DN 17B, Cotârgași, din localitate, autoturismul condus de un localnic de 21 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul are permisul de conducere suspendat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ”conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat”, ce va fi soluționat procedural.

