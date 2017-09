Dosare penale pe numele a doi tineri care s-au urcat la volan fără a avea permis

Joi, 21 Septembrie 2017 (12:57:57)

Doi tineri s-au ales cu dosare penale după ce s-au urcat la volan fără a avea permis de conducere şi au fost traşi pe dreapta de poliţişti. Într-un prim caz, miercuri, la ora 23.50, o patrulă din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Gălăneşti a oprit pentru control pe DJ 178C, din localitatea Bilca, un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din comuna Frătăuții Noi. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto. Din cercetări, polițiștii au stabilit faptul că autoturismul aparține fratelui conducătorului auto, un tânăr de 24 de ani, din aceeași localitate, plecat în străinătate, și care i-a dat permisiunea de a-l folosi. În cauză s-a întocmit dosar penal, tânărul de 21 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, iar fratele său de 24 de ani sub aspectul comiterii infracțiunii de ”încredințarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care știa că nu posedă permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.Tot în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 24.00, o patrulă din cadrul Poliţiei municipiului Suceava a oprit pentru control, pe strada Meseriaşilor din localitate, un autoturism condus de un localnic de 20 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că tânărul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie auto.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.Cu dosar penal s-a ales şi o femeie în vârstă de 45 de ani, din comuna Frătăuții Vechi, care a ieşit în trafic la volanul unui autoturism neînmatriculat. Comisarul Ionuţ Epureanu a precizat că "miercuri, în jurul orei 21.25, o patrulă din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Marginea a oprit pentru control pe DJ 178C, din comuna Frătăuții Vechi, un autoturism cu număr de înmatriculare provizoriu, condus de o localnică de 45 de ani.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că autoturismul nu este înmatriculat, autorizația provizorie de circulație fiind expirată din 19.09.2017". În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat”, ce va fi soluționat procedural.

