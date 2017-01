Fotbal

Gigi Becali a anunţat că aproape sigur va cumpăra un nou club, pe care îl va folosi doar drept paravan de transferuri, jucătorii urmând a fi împrumutaţi la Steaua. În cazul unor decizii nefavorabile în instanţă, fotbaliştii ar urma să se întoarcă la echipa iniţială

„Vreau să investesc 7-8 milioane de euro pe jucători tineri şi îi iau pe o societate. Apoi, îi dau împrumut la Steaua. Trecem în contract: dacă intră societatea în insolvenţă, jucătorul revine la echipa din liga secundă sau din liga a treia", a dezvăluit Becali, la Digi Sport Special.

Zilele trecute s-a vorbit despre faptul că Metaloglobus ar putea reprezenta o ţintă pentru Becali, însă între timp lucrurile par să se fi schimbat. Patronul Stelei a anunţat că primarul Chiajnei, Minea, şi-a arătat disponibilitatea de a-l ajuta. Regulamentul nu permite ca un investitor să aibă acţiuni la două cluburi de primă ligă, dar acest lucru nu pare a reprezenta un obstacol, cel mai probabil latifundiarul urmând să se folosească de un interpus.

„Luni mă întâlnesc cu primarul de la Chiajna. M-a sunat să ne vedem, că îmi dă echipa. Dacă se întâmplă ceva, am direct formaţie în prima ligă. Dacă e să pierd procesul, investesc 20 de milioane la Concordia şi iau titlul din primul an. Toţi jucătorii îi transfer acolo şi o să vină sub formă de împrumut la Steaua. Totul legal, nu e nici evaziune fiscală, nici nimic", a mai spus Becali.