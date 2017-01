Marele premiu

Suceveanca Cristina Bleorţu a câştigat marele premiu al Competiţiei pentru Excelenţă Academică în Străinătate, eveniment anual care urmăreşte recunoaşterea meritelor studenţilor români care studiază şi se remarcă în afara graniţelor ţării. Premierea celor mai buni studenţi români din străinătate a avut loc la Palatul Parlamentului, joi, 5 ianuarie, în cadrul unei gale festive.

Născută pe 24 iulie 1985, în Dărmăneşti, Cristina Bleorţu este pasionată de lingvistică. A urmat studiile de doctorat în cadrul Departamentului de Lingvistică de la Catedra de Limbi Romanice a Universităţii din Zürich, Elveţia, şi în cadrul Departamentului de Lingvistică Spaniolă a Universităṭii din Oviedo, Spania, cu o bursă doctorală “Severo Ochoa“. A studiat filologie la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava, iar mai târziu a urmat un master la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi altul la Universitatea din Oviedo. Este editoarea şi traducătoarea principală a primei cărṭi în limba română a maestrului Johannes Kabatek şi autoarea unei serii de articole şi recenzii publicate în reviste de specialitate recunoscute.

După ce a primit Marele Premiu, vizibil emoţionată, Cristina a mulţumit familiei, îndrumătorilor, profesorilor şi prietenilor săi.

De asemenea, după festivitate, aceasta a consemnat pe Facebook următoarele: „Mereu am crezut că nu am nici o şansă să câştig un premiu la <Gala Ligii Studenţilor din Străinătate> pentru că sunt o simplă lingvistă, care a tradus operele lui Eugen Coşeriu şi ale lui Johannes Kabatek, a participat într-o serie de proiecte internaţionale, în comisii, a organizat congrese, cu un număr de peste 100 de publicaţii, dar nu a cercetat remedii pentru cancer, nu a schimbat lumea IT-ului. De aceea, încă o dată, mă simt onorată pentru Marele Premiu. Să fii ales din cei 42 de finalişti, cu un juriu format din biologi, fizicieni, matematicieni, mi-a arătat că şi lingvistica e importantă, că totul e posibil atât timp cât eşti pasionat de ceea ce îţi place”.

De asemenea, reiterăm o declaraţie dintr-un interviu acordat de Cristina anul trecut, pentru www.gostudy.lsrs.ro: „Două sunt motivele demne de menṭionat care m-au determinat să optez pentru cele două universităṭi din străinătate. Ȋn primul rând, punerea faṭă în faṭă, în timpul unui stagiu de cercetare Erasmus la Oviedo, cu <urmaşii lui Alarcos> (n.r. filolog spaniol), care m-au ajutat să pătrund unele dintre tainele lingvisticii, stagiu care s-a dovedit a fi, lesne de înṭeles de ce, instructiv. Ȋn al doilea rând, în 2013, urmând sfatul domnului profesor Miguel Cuevas Alonso, am plecat timp de trei luni la Universitatea din Zürich. La sosirea mea în universitate ştiam de existenṭa viitorului meu maestru Johannes Kabatek, dar nu mă aşteptam să fie atât de îndrăgostit de tot ce este legat de lingvistică. Prin gesturi de mare delicateṭe prietenească, cu probitatea-i obişnuită şi recunoscutele-i competenṭe lingvistice, a reuşit să îmi trezească şi mai mult morbul pentru lingvistică. La aceeaşi catedră de romanistică am întâlnit alṭi domni profesori la fel de pasionaṭi de cercetare de la care am învăṭat multe (mă gândesc, de pildă, la Carlota de Benito Moreno)”.

Evenimentul a avut loc la Palatul Parlamentului

Concursul pentru Excelenţă Academică în Străinătate a luat în calcul rezultatele din anul academic 2015-2016.

Câştigătorii au fost desemnaţi în urma punctajelor primite din partea juriului din care au făcut parte şi academicianul Ionel Valentin Vlad, acad. prof. dr. Maya Simionescu, acad. prof. dr. Nicolae Zamfir, prof. dr. Iosif Răzvan Bena, Genţiana Dănilă, dr. Cristina Ghenoiu, prof. dr. Raluca Ioana van Staden.

Rezultatele remarcabile ale celor 42 de finalişti au fost recunoscute prin şapte categorii de premii: Studentul Român al Anului în Europa - nivelul universitar şi nivel postuniversitar, Studentul Român al Anului în America de Nord, Studentul Român al Anului pe Alte Continente, Studentul Român Erasmus al Anului, Studentul Anului în România, Premiul Special în Arte, Marele Premiu.