Tenis de masă

În cadrul „Zilelor Municipiului Fălticeni”, în perioada 15-16 iulie, s-a desfăşurat Turneul de categoria A+ din Circuitul AmaTur – Tenis de masă, „Cupa Municipiului Fălticeni”, ediţia a XIII-a. La cele 4 categorii de concurs s-au înscris peste 150 de practicanţi ai sportului cu mingea de celuloid din aproape toată ţara, din Republica Moldova şi din Polonia. Numărul de participanţi a fost limitat din motive tehnice, suprafaţa de joc a Sălii ”Gabriel Udişteanu”, cea mai mare sală de sport din urbea de pe Şomuz care găzduia în fiecare an, alături de alte două săli, Turneul din Circuitul AmaTur, fiind în reabilitare şi modernizare. Meciurile s-au disputat în sălile de sport de la Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” şi Colegiul „Vasile Lovinescu”, organizatorii competiţiei fiind ACS Şomuz Fălticeni, Primăria Municipiului Fălticeni şi cele două unităţi de învăţământ.

Cătălin Cozma, organizatorul turneului de la Fălticeni, ne-a spus: „Este unul dintre cele mai importante turnee AmaTur găzduite în acest an în judeţ. De anul viitor vom reveni în sala <Gabriel Udişteanu> și vom putea avea din nou peste 200 de participanți. Au fost jucători foarte buni, bine clasaţi în clasamentul naţional, care s-au luptat să adune puncte, au fost jocuri spectaculoase între jucătorii experimentaţi, dar şi în rândul jucătorilor tineri. Mă bucur că şi anul acesta au putut participa jucătorii din Republica Moldova, am avut reprezentanţi şi ai Poloniei, dar şi mulţi suceveni. Organizarea a implicat un efort extraordinar şi nu am fi reuşit să avem două zile de concurs, în două săli, dacă nu am fi avut sprijinul colegilor jucători din judeţ şi din judeţele învecinate pentru a asigura întreaga logistică pentru un asemenea eveniment, nu am fi avut sprijinul Primăriei Fălticeni, nu am fi avut sponsori şi nu ar fi fost dorinţa pasionaţilor de tenis de masă din întreaga ţară de a se întâlni”.

Sâmbătă, au concurat cei 26 de jucători la categoria Hobby (Sala „Mihai Băcescu”) şi 45 la categoria Avansaţi (Sala de Sport a Colegiului „Vasile Lovinescu”). Duminică, meciurile au fost disputate între cei 27 de participanţi la categoria Elite (Sala de Sport a Colegiului „Mihai Băcescu") şi jucătorii de la categoria Open (la Sala „Vasile Lovinescu”).

Rezultatele turneului:

Clasament ELITE

1. Tibirna Andrei – Iași

2. Albu Vlad – Iași

3 - 4 Hasna Cosmin – Straja

Moșneagu Marius – Fălticeni

5 - 8 Onufrei Ciprian – Botoșani

Ciubotariu Andrei – Moinești

Barsa Ionuț – Moinești

Moroșanu Vasile – Suceava

Clasament OPEN

1. Calenciuc Dumitru – Rădăuți

2. Bodnar Cosmin – Vicovu de Sus

3 – 4 Corneanu Sorin – Botoșani

Mihalache Dario – Plopeni, Suceava

5 – 8 Ursulescu Ioan – Bacău

Bubulac Cristi – Piatra Neamț

Burghelea Florin – Piatra Neamț

Roșu Gabriel – Comănești

Clasament AVANSAȚI

1. Topala Alexandru – Moldova

2. Lupu Cristian – Botoșani

3 - 4 Galanton Yanis – Suceava

Vulpescu Radu – Iași

5 - 8 Stoicescu Gheorghe – Iedera

Iachimov Gheorghe – Moldova

Savina Dan – Piatra Neamț

Aluculesa Radu – Botoșani

Clasament HOBBY (Sala CT ”Mihai Băcescu”)

1. Mihalache Remus – Plopeni, Suceava

2. Arhip George – Botoșani

3 – 4 Prăjinariu Gabi – Botoșani

Moroșan Sara – Horodnic de Sus

5 - 8 Rauh Victor – Moldova

Gălățeanu Sorin – Suceava

Titiliuc Alesia – Dersca, Botoşani

Minecan Flavius – Fălticeni