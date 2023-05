Muncă pentru viitor

Stadionul Tineretului din Gura Humorului a găzduit duminică, 7 mai, etapa a VII-a a Campionatului Regional Moldova de mini-rugby, competiție care a reunit 209 copii, de la 6 cluburi.

Cele șase cluburi care au participat au fost CSS Unirea Iași, CSS Bârlad, CSM Suceava, RC Venus RIFIL, Liceul Tehnologic Petru Rareș Vetrișoaia, CSS Gura Humorului, cu jucători la categoriile Under 10 (4 cluburi), under 12 (5 cluburi ) si under 14 (3 cluburi) .

Competiția s-a întins pe durata a 4 ore și a adunat un total de 209 copii care au primit la final de turneu diplome, cupe și băuturi răcoritoare din partea organizatorilor.

Acest campionat de mini-rugby va mai avea o etapă pe 28 mai, după care, în perioada vacanței de vară, vor avea loc 4 etape de circuit național de mini-rugby, Trofeul Dobrogei, Trofeul Olteniei, Trofeul Moldovei și Trofeul București.

CSȘ Gura Humorului participă în aceste competiții de rugby pentru copii la categoriile Under 10 și Under 12.