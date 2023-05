Nu cu multă vreme în urmă, pe când reprezentantele noastre în Liga Campionilor la handbal feminin zburdau în cele două grupe către sferturile de finală ale competiției, deși mă las rar cuprins de entuziasm când e vorba de sportul românesc în general (iar de cel feminin în special), m-am hazardat să afirm chiar în spațiul acestei rubrici că le văd pe CSM și Rapid nu doar ajunse în turneul final, dar chiar disputând finala competiției între ele. Să recunoaștem că am fi fost de-a dreptul fericiți dacă ar fi fost să fie... Numai că, așa cum de-a lungul vremii am tot luat-o în bot în toate sporturile și cu toate ocaziile, nu am lăsat să treacă pe lângă noi nici această nouă șansă de a ne da cu... stânga-n dreapta! Jocul ăla frumos, spectaculos, avântat din fazele anterioares-a dus naibii, iar ceea ce ne-a fost dat să vedem acum, în meciurile decisive pentru calificare, a fost de-a dreptul înnebunitor. Nu contest că arbitrajul din returul dintre CSM și Esbjerg a fost absolut dușmănos, de ani întregi nemaifiindu-mi dat să văd o asemenea tâlhărie la vedere, fără pic de ezitare, fără scrupule, de parcă ăia doi erau acolo într-o acțiune de pedepsire, nu ca să împartă dreptatea. Nu îmi amintesc să mai fi văzut vreodată două cartonașe roșii într-un meci acordate aceleiași echipe, așa cum a pățit CSM, ba încă și fără ca jucătoarele în cauză să fi făcut vreo chestie de asemenea gravitate. La fotbal, ca să se fi petrecut așa ceva, trebuia să intre salvarea, să curgă sânge, să fie fracturi și comoții... Acolo, a fost o cădere după un contact mai mult bănuit decât real, și o tragere de tricou, dar reciprocă, și a noastră, cea pedepsită cu roșu, fiind trasă de adversara ei! Dincolo de astea însă, nesimțiții cu fluier nu le-au dat peste mâini alor noastre nici când trăgeau absolut aiurea la poartă, nici când ratau cachioarele contraatac după contraatac, nici când dădeau pase la adversar cu o seninătate tipic românească. Adevărul este unul singur: ale noastre au pierdut 4 meciuri din 4! Iar cu câte 2 înfrângeri nu prea te poți califica în "final four"!