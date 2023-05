Marţi, 9 Mai 2023 (21:49:29)

Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Vasile Tofan a demontat acuzațiile aduse cu privire la producătorii de pe Transrarău care trebuie să își părăsească locațiile în care își vând produsele. “Doresc să aduc câteva clarificări referitoare la parcarea de pe marginea drumului DJ 175B Pojorâta – Rarău, unde din nou se încearcă politizarea unui subiect. Consiliul Județean Suceava a construit drumuri de acces pe Muntele Rarău din 3 direcții în ultimii ani (aproximativ 40 km) - dinspre Pojorâta, dinspre Valea Bistriței și dinspre Câmpulung Moldovenesc (Izvorul Alb), Transrarăul devenind astfel un traseu turistic foarte frecventat. În prezent CJ Suceava, prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri (DJDP) Suceava, are un proiect de modernizare a panoramei de pe Drumul Județean Pojorâta – Rarău, aici parcarea urmează a fi consolidată, împrejmuită și asfaltată. Încă din toamna anului 2022, DJDP Suceava a trimis adrese de înștiințare celor care aveau construcții provizorii în zonă să elibereze terenul pentru a începe această modernizare. Sunt convins că populația este de acord cu un turism civilizat, curat și cu reguli clare, și tocmai acest lucru vrem să-l facem. Precizez că Drumurile Județene au foarte puțin spațiu în zona respectivă pentru amenajare de parcări, terenurile fiind proprietatea primăriilor, iar noi suntem deschiși la a se găsi soluții pentru amenajare de parcări, locuri de agrement, locuri de comercializare a produselor tradiționale în condițiile legii.

Articolul apărut referitor la acest aspect are tendințe răutăcioase și se încadrează în seria articolelor din ultima perioadă în care, după mintea unora, dacă promovezi Paștele în Bucovina nu e bine, dacă promovezi tradițiile în Bucovina nu e bine, dacă promovezi turismul în Bucovina nu e bine, dar sunt convins că populația înțelege penibilul în jurul căruia se învârte cel care are astfel de abordări. CJ Suceava, prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, are și în acest an mai multe proiecte în derulare în infrastructura pentru turism, pe lângă această parcare civilizată. Reamintim că se lucrează la infrastructura traseelor turistice Codrii Seculari Slătioara - Câmpulung Moldovenesc, Mălini - Borca, Panaci - Glodu - Bilbor, Coșna - Grădinița - Ilva Mare, Valea Brodinei - Moldovița, Mănăstirea Humorului - Pleșa - Cacica și altele. Despre acest subiect, parcarea de pe Rarău, noi facem ce trebuie, timp în care alții au început prea repede campania electorală”, a transmis Vasile Tofan.