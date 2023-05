„Economisirea oţelului beton”

„Fierarii betonişti din brigăzile de lucru au citit cu interes articolul lui Gheorghe Iordan, fierar betonist pe şantierul Combinatului de industrializare a lemnului din Suceava, în care se arată o serie de metode care duc la economisirea oţelului beton. Analizînd cu atenţie felul cum se lucrează am ajuns la concluzia că şi noi putem economisi cantităţi însemnate de oţel beton, mai ales ţinînd seama că membrii brigăzii noastre au o bogată experienţă în ceea ce priveşte confecţionarea armăturii.

De la deschiderea şantierului şi pînă acum, noi am fasonat cca. 9 vagoane de fier beton, confecţionînd, în special, armături pentru 159 de stîlpi, care sînt turnaţi direct pe şantier. Cînd ne-au sosit proiectele pentru armătura stîlpilor am trecut mai întîi la confecţionarea elementelor lungi, iar din bucăţile rămase de la fasonarea lor am confecţionat armăturile pentru fundaţii”.

„Zori noi”, Anul XV, nr. 4145, Suceava, Miercuri 5 aprilie 1961.

„Autostop... cu marfarul”

„Aşa s-a circulat miercuri după-amiază, pe ruta Bucureşti - Ploieşti.

Prin bunăvoinţa unui mecanic de locomotivă de tren de marfă, un grup de călători, exasperaţi că trenurile dinspre Moldova au avut întârzieri de la două ore în sus, au recurs la această formă inedită de transport în comun. Sugerăm Ministerului Transportului ca, în condiţiile create de Decretul privind libera iniţiativă, să legalizeze această metodă de <parti-taxi>, măcar pentru a apăra interesele transportului feroviar de persoane, un sector care, cel puţin din punct de vedere al punctualităţii, este total compromis în ochii călătorilor”.

„Tineretul liber”, Anul II, nr. 90, 6 aprilie 1990.