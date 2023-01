Tot mai rău

Dacă echipele de handbal și fotbal au parte de bugete generoase obținute de la Primăria Suceava, în cadrul programului de finanțare a sportului de performanță, alte două sporturi de echipă sunt într-o situație diametral opusă. Și asta nu pentru că municipalitatea suceveană ar refuza să le finanțeze, ci din cauza unui cerc vicios pe care vom încerca să îl explicăm în acest material. Un cerc vicios din care pare greu de ieșit, dar la care credem că s-ar găsi soluții dacă s-ar dori mai mult.

Să începem mai întâi cu certitudinile.

Clubul Sportiv Municipal, cu nouă ramuri sportive, are alocați în acest an 500.000 lei. Cu acești bani ar trebui să fie finanțate secțiile performante precum canotaj, lupte, plus echipele de volei și rugby, care evoluează la nivel de prim eșalon. Acest fapt este evident imposibil. Echipa de rugby, de exemplu, a avut anul trecut un buget de 500.000 de lei, din care a primit mai puțin de jumătate. Atât rugbiștii cât și voleibaliștii s-au chinuit în campionat, în fața unor echipe cu bugete de cel puțin zece ori mai mari.

Iar la cum se prezintă 2023, se pare că va fi și mai rău.

Directorul CSM Suceava spune că bugetele mai mari au fost doar pe hârtie

L-am întrebat pe directorul CSM Suceava, Vasilică Băițan, cum de s-a ajuns la un buget atât de mic pentru un club cu nouă ramuri sportive. Acesta spune că un buget pe hârtie mai mare nu l-ar fi ajutat prea mult, având în vedere că banii încasați efectiv anul trecut au fost undeva la 30% din ce s-a alocat.

„Sincer să vă spun, cât ne-au dat cei de la primărie pentru moment e ok. Și anul trecut degeaba au fost bugete mai mari dacă din toată suma am primit doar vreo 30%, adică 545.000 de lei. Primăria a vrut să ne vireze restul banilor la final de an, când însă capitolele bugetare la noi erau consumate. Noi nu am avut de unde scoate în decembrie acel 10% pe care trebuie să îl punem pentru a încasa banii”, a declarat Vasilică Băițan.

Primarul Sucevei a explicat cum primăria ar fi vrut să dea toți banii la rugby, dar CSM nu i-a putut primi

Pe această temă a dat explicații și primarul Ion Lungu:

„La CSM apare altă problemă, în condițiile în care aceste proiecte de finanțare pe Legea 350 au nevoie de o cofinanțare de 10 la sută din partea beneficiarului. Și o să vă dau acum un exemplu concret. Anul trecut (n.r. decembrie 2022), aveam pregătiți la un moment dat 250.000 de lei ca să-i virăm echipei de rugby, dar cei de acolo ne-au cerut să le dăm doar 40.000, pentru că nu-i pot justifica. Pentru că nu sunt club privat, Ministerul Sportului ar trebui să le asigure cofinanțarea și n-o face, așa că practic ne învârtim în cerc”, a precizat edilul Sucevei.

Așadar, oricât de halucinant ar părea, Primăria Suceava a vrut să dea banii, dar CSM Suceava nu i-a putut primi.

Rezultatul? Mediocritate, sportivi plătiți mai mult simbolic și evident rezultate în consecință.

Lovitura de grație privind desființarea echipelor poate veni de la Ministerul Sporturilor

Mai mult, pentru ca anul abia început să arate și mai prost ca 2022, există tot mai multe semnale că Ministerul Sporturilor (de care aparține CSM Suceava) nu vrea să mai finanțeze sporturile de echipă.

„Am înaintat o adresă la Ministerul Sporturilor și așteptăm lămuriri clare dacă sporturile de echipă mai primesc sau nu finanțare de la minister”, ne-a explicat Vasilică Băițan.

În anii trecuți, pe lângă banii de la Primăria Suceava, echipele de rugby și volei mai aveau și un mic buget de la minister, cu care se asigurau costurile de organizare a competițiilor, deplasări etc. Se pare însă că Ministerul Sporturilor nu mai dorește ca sporturile de echipă să mai fie arondate la CSM-uri.

Dacă ministerul va răspunde oficial, în scris, că nu mai este interesat de sporturile de echipă, atunci soarta cluburilor de rugby și volei pare pecetluită, cel puțin pe termen scurt.

Prin țară, echipele înscrise în campionatele de rugby, volei sau handbal au fost preluate de universități, direct la primării ori au parte de finanțare privată.

Prin urmare, pentru cele două echipe care se chinuiesc în competiții cu adversari mai puternici viitorul nu sună prea bine.

Directorul CSM Suceava nu a dorit să dea un verdict acum și a spus că echipele vor continua deocamdată competițiile oficiale în anul 2023.

Sunt și voci care vorbesc de lipsă de rezultate. Ce îi poți cere însă unui sportiv plătit simbolic?

E drept, sunt și voci care acuză, de exemplu la rugby, că jucătorii nu au pus osul suficient la unele meciuri, cauză din care au fost înfrângeri dureroase inclusiv acasă, pe terenul Unirea. Cum îi poți cere, însă, unui practicant de sport dur, de contact, să stea în fața unui adversar bine pregătit și plătit, când el abia primește câteva sute de lei pe lună și acei bani nu regulat, ci pe la final de an?

În plus, rugbiul este un sport la care pregătirea fizică este esențială, iar fără aceasta pot apărea accidentări grave. Iar cum jucătorii trebuie să-și asigure traiul muncind, evident că nu se pot concentra pe antrenamente.

La volei situația stă aproximativ la fel. Entuziasmul tinerilor și experiența veteranilor a funcționat în al doilea eșalon, apoi la promovare, dar se oprește la un punct. La volei, situația financiară de anul trecut a fost și mai proastă.

Asta deși, repetăm, ambele echipe au de înfruntat cele mai puternice echipe din România.