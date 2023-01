Tranzacție

Una dintre cele mai vechi și mai mari fabrici de produse lactate din județul Suceava, SC Bucovina SA, din localitatea Șcheia, a fost preluată de o companie din Republica Moldova, SC Incomlac SA. Compania din Moldova a achiziționat 61,2125% din acțiunile totale ale Bucovina SA, devenind astfel acționarul majoritar al fabricii de lactate sucevene. Astfel, SC Incomlas SA a cumpărat 5.920.102 acțiuni, iar ceilalți acționari ai Bucovina SA mai au 3.751.282 de acțiuni (38,7874 %). După schimbarea acționariatului, în cursul zilei de luni, 30 ianuarie, a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Bucovina SA, atât pentru alegerea prin vot secret a noului consiliu de administrație, format din trei membri, aleși pe o perioadă de patru ani, cât și pentru majorarea capitalului social al companiei sucevene. În ceea ce privește al doilea punct din cadrul acestor ședințe, se propune majorarea capitalului social al Bucovina SA cu o sumă de aproximativ 1,47 milioane de lei, adică aproape 300.000 de euro, în vederea acoperirii pierderilor contabile raportate ale societății și realizarea unor investiții.

În ceea ce-i privește pe candidații propuși pentru funcția de administrator al SC Bucovina SA, în vederea alegerii noului Consiliu de Administrație, pe listă se regăsesc patru nume. Noul acționar majoritar a făcut trei propuneri pentru Consiliul de administrație, primul fiind actualul director executiv al companiei din Republica Moldova, Viorel Cibota. Acesta are vârsta de 42 de ani, are domiciliul în Republica Moldova, are specializări de economist și manager în comerț, iar din anul 2002 și până în prezent a lucrat doar în cadrul SC Incomlac SA. A doua propunere este Vitalie Cojuhari, în vârstă de 44 de ani, tot din Republica Moldova, membru al Consiliului de Administrație al SC Prodlacta SA, iar a treia propunere este Elena Jardan, în vârstă de 43 de ani, din Săcele, în prezent director financiar al Prodlacta SA. Pentru noul Consiliu de Administrație al SC Bucovina SA și-a mai depus candidatura și ieșeanul Radu Chetraru, absolvent al facultăților de Teologie și de Medicină din Iași. În urma votului din Adunarea Generală a fost votată atât majorarea de capital social, cât și componența noului consiliu de administrație, din care vor face parte Viorel Cibota, Vitalie Cojuhari și Elena Jardan.

SC Incomlac SA are peste 900 de angajați în Republica Moldova

De precizat că SC Bucovina SAeste unul dintre producătorii importanți din industria alimentară din regiunea Moldovei. Firma a fost înființată în anul 1991și are ca obiect de activitate fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor, produsele sale constând în principal din lapte de consum, produse proaspete, unt, înghețată, lapte praf, smântână, brânzeturi. Compania deține o fabrică de produse lactate și înghețată în comuna Șcheia, iar în orașul Fălticeni are o fabrică de lapte praf, unt și brânzeturi.

Noul acționar majoritar al fabricii sucevene, SC Incomlac SA, anunță că este cea mai mare întreprindere de produse lactate din Republica Moldova. Incomlac SA este situată în partea de nord a Republicii Moldova, în zona industrială a oraşului Bălţi, iar baza de producție include secţia de producere a laptelui integral, secţia de producere a brânzeturilor şi produselor de brânză, secţia de producere a untului, secţia de producere a îngheţatei și secţia de producere a laptelui praf şi a laptelui concentrat. Incomlac are 930 de angajaţi, dintre care 500 sunt în sectorul de producere, 260 în sectorul comercial şi 170 se ocupă de colectarea materiei prime.