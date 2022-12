Răbufnire

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a avut miercuri o ieșire neașteptată față de presă, declarându-se „deranjat” de anumite articole și afirmând „nu mai vreau să văd titluri de astea în ziar”, deși nici ca instituție, nici ca persoană fizică acesta nu este cunoscut ca acționar la vreo instituție de presă. Este pentru prima dată, de când este primar, când Ion Lungu se manifestă în acest fel.

La conferința de presă săptămânală, primarul a făcut referire la știrile apărute în presa locală referitoare la faptul că fotbaliștii de la Foresta Suceava nu și-ar fi primit salariile din cauză că primăria n-ar fi virat banii pe care i-ar fi promis echipei. „Mă deranjează acest titlu, <Fotbaliștii de la Foresta, neplătiți de două luni>”, a spus primarul mânios.

„Nu mai vreau să văd titluri de astea în ziar, că așteaptă sumele promise de la primărie. Primăria n-a promis, a aprobat un buget și îl dă. Ei (n.r. clubul Foresta) trebuie să aducă justificări, eu aștept justificări, trag de ei eu, și de la cei de la fotbal și de cei de la handbal. Dacă mi le aduc pe 20 decembrie nu mai pot plăti. Se închid conturile la Trezorerie, se închid balanțele. Sunt în faza în care eu mă rog de ei. Și alaltăseară am vorbit cu Dorin Goian, pe care îl apreciez foarte mult, să aducă justificări ca să pot să-i dau banii”, a declarat Lungu.

Acesta a explicat modul în care se face alocarea banilor de la bugetul local către echipa de fotbal și a arătat că vinovată de situație este conducerea clubului, care nu a adus la primărie, conform legii, justificările pentru ultima tranșă de bani acordată.

„Mă deranjează trimiterile astea către primărie, că nu susține sportul”

„Foresta Suceava are cel mai mare buget din Liga a III-a și cei mai mulți bani pe care i-am dat de când sunt eu primar. Are buget de 2,5 milioane de lei, din care am dat efectiv 2,125 de mlioane de lei: 750.000 de lei au fost în returul precedentei ediții de campionat, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie, și 1,375 de milioane de lei din 30 iunie în 7 decembrie, de când este domnul Goian”, a declarat primarul.

Acesta a spus răspicat că aici nu este vorba de promisiuni, ci de alocarea unor sume pentru activități sportive, în baza Legii nr. 350 / 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, sume a căror cheltuire trebuie justificată cu documente depuse la primărie. „Aici lucrez cu bani publici, deci nu pot da acești bani la fotbal dacă nu îmi aduc justificările. Este vorba de ultima tranșă, de vreo 600.000 de lei. Trebuie să le aducă pentru a le putea da diferența de 375.000 de lei. Același lucru este valabil și pentru handbalul masculin. Din 500.000 de lei, cât am aprobat în tranșa a doua, le-am dat prima tranșă și trebuie să aducă justificările. Sunt reguli, regulamente, aici lucrăm cu bani publici, nu pot să încalc legea”, a declarat Lungu.

Primarul a comparat modalitățile de susținere a echipelor de fotbal la Suceava și Botoșani, arătând că la Suceava finanțarea este asigurată de primărie, în timp ce în orașul vecin banii pentru fotbal provin exclusiv din mediul privat. În acest context, potrivit primarului, patronul clubului FC Botoșani, Valeriu Iftimie, în septembrie a.c. și-a exprimat dorința de a veni cu echipa la Suceava, dacă orașul ar avea un stadion nou.

„Ca primar, întotdeauna am sprijinit toate sporturile și chiar nu îmi convine acest rol: noi și bătuți, și cu banii luați. Nu-i în ordine. Noi ne-am făcut datoria. (...) Noi dăm bani, dacă nu sunt suficienți, nu comentez. Nu mai suntem acționari la fotbal de 10 ani. Dăm bani la Legea 350 și eu răspund numai de banii pe care îi dă primăria. Nu de grila jucătorilor, cum îi ia, cum îi vinde, cum îi formează. Mă deranjează trimiterile astea către primărie, că nu susține sportul. Îl susține cu vârf și îndesat”, a afirmat Lungu.

Primarul a amintit și de datoriile clubului de fotbal și a subliniat că toate structurile de conducere care s-au perindat pe la Foresta „au lăsat găuri”, inclusiv Dorin Goian, în primul mandat. „Domnul Goian, în primul mandat, a lăsat 600.000 de lei restanță la Fiinanțe, de asta azi sunt investitori basarabeni acolo”, consideră primarul, afirmând despre sine că este „un om curajos și responsabil”, care și-a asumat riscul finanțării echipei de fotbal.

Primarul Ion Lungu a mai spus că face apel la jurnaliștii care scriu despre sport să dea publicului „informații corecte”, cu știri ale căror titluri să reflecte realitatea.