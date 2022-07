Fotbal

Foresta Suceava continuă procesul de întărire a lotului, după ce la primul antrenament al verii au fost prezenți 18 jucători, marea lor majoritate tineri și foarte tineri. Astfel, începând de miercuri, sub conducerea lui Dorin Goian au ajuns atacantul Adrian Cuibari, venit de la gruparea de Liga a III-a CSM Deva și fundașul central Bogdan Mirică, care are în CV echipe ca FC Argeș și Concordia Chiajna, ambii în vârstă de 22 de ani. De asemenea, a revenit la echipă și fundașul central Marian Botezatu.

Până în prezent noua conducere a Forestei, care îl are în funcția de președinte pe Gabriel Clim, a mai reușit înregimentarea portarului Toma Marinică Niga, care în ultimele sezoane a fost sub contract cu FCSB, a fundașului stânga Cătălin Grosu, în vârstă de 22 de ani, un jucător de loc din zona Sucevei, care în ultimele sezoane a evoluat în Seria a VI-a a Ligii a III-a, pentru Flacăra Horezu și Viitorul Dăești, precum și a mijlocașului Cornel Căinari, o mai veche cunoștință a publicului sucevean.

De asemenea, pe Areni se mai antrenează și o serie de tineri fotbaliști de la Juniorul și LPS Suceava, care urmează a fi evaluați de Dorin Goian.