Rugby

Rugby Club Gura Humorului și-a încheiat parcursul din grupa A a Ligii Naționale de Rugby cu un meci restant pe care l-a jucat sâmbătă, pe stadionul Tineretului, în compania Științei Baia Mare, nimeni alta decât campioana României la rugby. A fost al treilea meci în șapte zile pentru tinerii rugbiști humoreni, toate în compania unor echipe puternice și foarte puternice din fosta Super Ligă.

Deși în primele 30 de minute elevii lui Andrei Varvaroi au rezistat și păreau că pot limita proporțiile scorului, oaspeții au făcut ulterior un galop de sănătate, scor final 0-114.

S-a văzut din nou, dacă mai era nevoie, că diferența dintre profesioniști și amatori este enormă în rugbiul românesc.

”Cele trei meciuri cu Timișoara, Cluj și Baia Mare le-au arătat tinerilor noștri sportivi la ce nivel ar trebui să ajungă în cariera lor sportivă, iar din acest punct de vedere partidele au fost un câștig. Am avut pe foaie 17 jucători cu vârste până în 20-21 de ani, potențial există, sperăm să putem ține la Gura Humorului acești tineri de perspectivă”, a spus managerul sportiv Ștefăniță Rusu.

RC Gura Humorului a încheiat grupa A a Ligii Naționale pe locul V, cu 8 puncte, urmată de CSM Bucovina Suceava, cu 5 puncte, ambele echipe având satisfacția că au reușit să evite ultima poziție, într-un campionat comasat, care a ridicat foarte mult nivelul.

Cele două echipe locale vor continua Liga Națională în play-out, acolo unde vor juca 10 echipe.

Humorenii și sucevenii nu au la dispoziție o pauză foarte lungă, prima etapă din play-out fiind programată pe 20 august.

După două-trei săptămâni de pauză, cele două loturi ar trebui să revină la antrenamente.

Dacă la RC Gura Humorului există un lot destul de numeros, care are însă nevoie să acumuleze experiență, CSM Bucovina Suceava are nevoie urgent de jucători în plus, lotul fiind subțire numeric. Singura speranță a antrenorului Marcel Crețuleac este legată de localnici care au mai jucat rugby și care ar putea fi convinși să revină la echipă. Posibilități financiare de mai mult nu sunt, a explicat Marcel Crețuleac.

Sucevenii au nevoie și de o pregătire mai serioasă, având carențe de ordin fizic și tactic în prima parte a Ligii Naționale.

Clasament final Grupa A, Liga Națională de Rugby