Handbal

Formația CSU din Suceava a pierdut dramatic calificarea în Final-Four-ul Cupei României la handbal masculin, după ce a fost învinsă pe teren propriu, cu 26-25, de Minaur Baia Mare, printr-un gol marcat în ultima secundă de joc către internaționalul Călin Căbuț. Echipa suceveană, care a făcut o mare risipă de energie, așa cum ne-a obișnuit, a fost foarte aproape să ducă meciul la loviturile de departajare, chiar dacă a fost nevoită să abordeze acest joc fără indisponibilii Balazs Botond și Cemal Kutahya și fără talentații Daniel Stanciuc și Cătălin Zarițchi, plecați cu lotul național de juniori, în Cehia. Mai mult, pe finalul primei reprize a ieșit accidentat și golgeterul Adrian Tîrzioru, un jucător important în angrenajul formației pregătite de Petru Ghervan, Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei.

Jocul în sine a fost controlat în mare parte de gruparea suceveană, care a beneficiat și de aportul a doi portari în formă excelentă, este vorba de Darius Makaria și Ștefan Grigoraș. „Universitarii” au jucat foarte bine în prima repriză, izbutind să intre la cabine cu un avantaj de trei goluri, 15-12. În mitanul secund s-a mers cap la cap, după care atacul sucevean a avut o perioadă de secetă, de 9 minute (50-59), ceea ce le-a permis băimărenilor să se desprindă la 23-25 pe tabela de marcaj. Ultimul minut a fost de-a dreptul nebun, sucevenii au reușit să egaleze la 25 prin golurile marcate de Roșu și Kbilashvili, însă Minaur a reușit să smulgă calificarea în ultima secundă, grație unei aruncări disperate a lui Căbuț.

Înfrângerea este cu atât mai dureroasă dacă ne gândim că este a treia suferită la diferență minimă în fața grupării din Baia Mare în acest sezon competițional, după cele două din Liga Națională.

„Anticipam un meci strâns și așa a fost. Din păcate, am pierdut din nou în fața lor, cu un gol încasat la ultima fază. Este o înfrângere dureroasă dar n-avem ce face, trebuie să mergem mai departe cu învățămintele de rigoare. Băieții au luptat, s-au dăruit, dar așa a fost să fie. Mulțumim publicului sucevean care și de această dată a fost la înălțime”, a declarat antrenorul secund al „alb-albaștrilor”, Bogdan Șoldănescu.

Tehnicianul oaspeților a lăudat, la final prestația, echipei sucevene.

„Vreau să încep prin a-i felicita pe cei de la CSU, care au făcut un meci extraordinar. A fost un joc greu, dar știam ce ne așteaptă aici. A fost un meci pe muchie de cuțit, s-a mers cap la cap, fiind decis într-un final în care noi am fost mai norocoși. Suntem bucuroși pentru că am rezistat până la sfârșit și am obținut calificarea”, a precizat Alexandru Sabou.

CSU din Suceava: Makaria, Grigoraș – Kbilashvili 7, Roșu 5, Tîrzioru 3, Loic 2, Bologa 2, Szasz 2, Lazurcă 1, Ștefan 1, Juverdianu 1, Lupu 1, Dascălu, Kutahya, Furak, Urdă. Antrenor: Petru Ghervan.

Minaur Baia Mare: Buzogany, Terekhov – Căbuț 8, Vujic 6, Nagy 3, Da Silva 3, Kotrc 3, Buguleț 2, Csepreghi 1, Teca, Bușecan, Hauler, V. Pop. Antrenor: Alexandru Sabou.

Celelalte jocuri din sferturile Cupei României, Dinamo București – CSM Focșani, ”U” Cluj – Steaua București și CSM Bacău – HC Dobrogea Sud Constanța se vor juca pe data de 30 aprilie, dată la care Minaur va disputa returul cu suedezii de la Alingsas, din semifinalele EHF European Cup.