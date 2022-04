Tenis de câmp

Rezultatele de excepţie obţinute de Simona Halep la cele mai importante turnee au creat o emulaţie atât în rândul copiilor, cât şi al adulţilor. Printre ei se numără şi Teodora Sfîrnăciuc, în vârsta de 11 ani, din localitatea Marginea. Teodora face tenis de când era la grădiniţă, pasiunea venind din partea mamei care urmărea aproape toate meciurile Simonei. Aşa a ajuns Teodora să primească o rachetă şi o minge de tenis şi a început acest sport din joacă, cu părinţii. De la o simplă joacă, în scurt timp fetiţa din satul olarilor din Bucovina a ajuns să facă naveta de două ori pe săptămână pentru a se antrena la Suceava. Şi de atunci nu s-a mai oprit, mai ales că au început să apară şi primele rezultate, la început pe plan local, apoi regionale, naţionale şi în ultima perioadă chiar internaţionale.

După o perioadă de pregătire la Lechenr Tennis School din Braşov, din luna ianuarie 2021, Teodora s-a întors să se antreneze acasă, la ACS Bucovina Tennis Club, unde a început colaborarea full time cu un antrenor român proaspăt reîntors în România din Marea Britanie. Este vorba de Ciprian Onufrei, sportiv care a practicat tenisul de performanţă timp de 15 ani, cea mai mare parte a timpului în Marea Britanie, unde a absolvit şi cursurile de antrenori, fiind acreditat de Federaţia Britanică de Tenis, în prezent ocupându-se de pregătirea copiilor şi tinerilor la ACS Bucovina Tennis Club.

Pe locul 10 naţional

Antrenorul Ciprian Onufrei ne-a spus: „Când am început colaborarea, Teodora Sfîrnăciuc avea 10 ani şi deja începuse să joace la categoria U12, fiind clasată în afara top 100 în România. Acum Teodora este pe locul 10 național, cu 3709 puncte, iar în urma rezultatelor foarte bune obţinute în ultima perioadă va fi prezentă la Selecţia lotului feminin U12 a României, selecţie care se organizează la Bucureşti şi la care participă cele mai bune 14 jucătoare la categoria de 12 ani din ţară. Această urcare în clasamentul naţional este rodul rezultatelor bune pe plan naţional, dar şi internaţional. Mica tenismenă care se pregătește la ACS Bucovina Tennis Club a reuşit anul acesta să câştige un turneu naţional la Bistriţa şi a făcut două turnee internaţionale Tennis Europe foarte bine cotate. La Dublin, în Irlanda, a câştigat calificările la simplu şi a câștigat primele două meciuri pe tabloul principal, iar în proba de dublu a jucat finala. Cele mai recente rezultate internaţionale au fost obţinute la sfârşitul lunii martie, în Cipru, unde Teodora a jucat semifinale şi la simplu, şi la dublu”.

În turneul din Cipru, în proba de simplu, Teodora a trecut cu uşurinţă de Saida Ismail (Rusia) cu 6-1/6-3 şi de Lior Javetz (Israel) cu 6-1/6-3, a avut un meci greu, cu dese răsturnări de situație, dar foarte spectaculos în sferturile de finală cu Lisa Bolton (UK) 7-5/5-7/10-3 și a pierdut calificarea în finala competiției în meciul din semifinală cu o altă româncă, Sofia Nakov, care s-a impus în cele două seturi cu 3-6 și 4-6. În proba de dublu Teodora a avut o parteneră din Cipru, cu care a trecut în primul tur de echipa formată din jucătoare din Georgia și Israel cu 6-3/6-0, în turul doi a trecut de o echipă formată din două jucătoare din Cipru cu scorul de 6-2/6-1 și au pierdut în semifinală cu 2-6/3-6.

După selecţia de la Bucureşti, Teodora, împreună cu antrenorul său, va participa la un Turneu internaţional din Italia.

Ciprian Onufrei, antrenorul care s-a întors în România să promoveze performanţa

Antrenorul Ciprian Onufrei este din Rădăuţi şi practică tenisul de la vârsta de 9 ani. La fel ca mulţi alţi copii, a ajuns dintr-o întâmplare pe un teren de tenis.

„Părinţii au deschis o pensiune la Suceviţa, unde au construit şi un teren multi sport. Atunci am luat o rachetă în mână pentru prima oară şi din ziua aceea am insistat la părinţi să mă dea la un antrenor. Am început să fac naveta la Suceava, dar după doi ani am decis că nu era destul, voiam mai mult, aşa ca m-am mutat împreună cu sora mea la Iaşi, la vârsta de 11 ani. Aici am găsit un antrenor cu care să mă pregătesc zilnic, dar tot nu a fost destul, şi am decis să dau probe la o Academie sportivă din Anglia, unde am fost acceptat. La vârsta de 15 ani m-am mutat singur, fără familie, în Anglia pentru a face tenis de performanţă.

Când am decis să mă retrag din a juca tenis la nivel de performanţă am făcut şcoala de antrenori de performanta din Anglia, iar de un an şi jumătate m-am întors în România cu un scop precis: să ofer comunităţii ce nu am avut eu, ceea ce m-a făcut să plec de acasă. Aşa s-a născut Bucovina Tennis Club, un club de tenis unde se promovează performanţa”, ne-a mărturisit Ciprian Onufrei.