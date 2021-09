În perioada 20 - 25 septembrie s-a desfăşurat în Republica Moldova concursul de tenis „Regata Junior Thophy”, turneu aflat în calendarul Federaţiei Europene de Tenis. Competiţia s-a desfăşurat în probe de simplu şi dublu, masculin şi feminin. Participarea sportivilor a fost numeroasă, însumând la categoria U12 un număr de 57 de copii din ţara gazdă, dar şi din Lituania, Ucraina, România şi Rusia. Meciurile s-au desfăşurat pe cele 4 terenuri ale Federaţiei Naţionale de Tenis a Republicii Moldovei din localitatea Vadu lui Vodă, pe o vreme rece, cu temperaturi scăzute, care au sporit în dificultate meciurile.

Sportivul fălticenean David Arcip a făcut deplasarea în Republica Moldova însoţit de antrenorul său Ferry Lechner, la doar două zile după încheierea unui concurs naţional, desfăşurat pe echipe la Bucureşti, la care David a câştigat titlu de vicecampion în proba de dublu alături de partenerul sau din Bucureşti, Tudor Ionescu. Cei doi jucători au ajuns până în finala turneului după meciuri dificile, multe dintre ele jucate în compania unor dublouri mai mari. Tot la acest concurs, David şi-a încheiat participarea fără niciun meci pierdut în proba de simplu.

La turneul din Republica Moldova David l-a avut ca partener pe David Burac, un jucător legitimat la Tenis Club Vaslui. După meciuri intens disputate în compania unor jucători valoroşi din ţările participante, în care nici o echipă din cele 13 participante nu au reuşit să se impună în faţa echipei David Arcip&David Burac, cei doi au ajuns să câştige competiţia, urcând pe cea mai înaltă treapta a podiumului.

Meciurile au fost grele mai ales că au fost întrerupte atât de ploaie, cât şi de lăsarea întunericului, însă nimic nu a putut sta în calea drumului lor spre victorie.

„Ploaia ne-a prins pe terenul de zgură de mai multe ori. Deşi nu a fost uşor, am decis să ducem partida până la capăt. Sunt bucuros că am reuşit cu toate că am avut emoţii pentru că nu am mai jucat pe ploaie, ci doar am făcut câteva antrenamente pe tren umed”, ne-a spus David Arcip

Românii au învins favorita competiţiei, echipa ruso-moldoveană

Echipa celor doi români a fost destul de închegată, au dovedit rezistenţă mai ales că au reuşit să dispute 2 meciuri de dublu în aceeaşi zi, precum şi câte un meci de simplu.

În finala competiţiei Regata Junior Trophy, echipa David Arcip & David Burac a întâlnit echipa ruso-moldoveană formată din Miroslav Morozov din Rusia şi Daniel Ţurcan din Republica Moldova, echipa celor 2 români impunându-se în două seturi 6-1; 6-4. Meciul a fost tensionat, dar cei doi români s-au completat, au jucat echilibrat şi calm, reuşind să încununeze cu succes dorinţa lor.

Copiii au fost recompensaţi cu premii generoase din partea organizatorilor, întâlnirea organizată după turneu oferind participanţilor un cadru excelent pentru socializare şi legarea unor prietenii.

Având în vedere că pentru David este al patrulea concurs cu participare europeană, la două din ele reuşind să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, ne face să fim mândri şi să avem încredere în micul sportiv din urbea de pe Şomuz.

În proba de simplu, David s-a oprit în sferturile de finală, unul din motive fiind şi oboseala acumulată, jucătorul fălticenean disputând şi câte trei meciuri pe zi.

Săptămâna aceasta, David se pregăteşte pentru un nou concurs de categoria A desfăşurat la Braşov în perioada 2-6 octombrie 2021, după care urmează Campionatele Individuale de iarnă desfăşurate în luna decembrie a acestui an.