Astăzi este ziua de naștere a Simonei Halep, și nu oricare. Simona împlinește 30 de ani, unii zic că e vârsta perfectă. Poate nu realizezi asta atunci, nu vrei să schimbi prefixul, dar mai apoi apreciezi altfel. În schimb, pentru o sportivă care activează în tenisul actual nu pare a fi deloc perfect. N-a trecut o lună de când două adolescente au măturat totul în calea lor și au jucat cu trofeul pe masă la US Open. Iar acestea două nici nu figurau pe lista lungă a adolescentelor care erau văzute cu șanse! Dar când au trecut anii ăștia de a ajuns Simona la 30? Au zburat repede fiindcă abia așteptam un nou Grand Slam pe care să-l câștige, și încă unul, și încă unul, și tot așa. De câștigat, a câștigat doar două, Roland Garros și Wimbledon, însă călătoria a fost frumoasă. Cu puțin noroc, căci nu se prea poate lăuda cu așa ceva, avea toate turneele de GS în palmares. Nu uităm parcursul acela formidabil până la finala din Australia, cu Caro Wozniacki, nici șansa aceea pierdută în semifinala de la New York cu Flavia Pennetta. Simona a fost mult timp numărul 1 mondial, iar în Top 10 am pierdut șirul săptămânilor.

Înainte de a împlini vârsta de 30 de ani, au fost două evenimente importante în viața și respectiv cariera Simonei: s-a căsătorit, apoi a anunțat despărțirea de antrenorul Darren Cahill. Decizia referitoare la partea profesională nu e o surpriză. A fost o separare însoțită de cuvinte frumoase, nimic surprinzător nici aici. Australianul a fost un adevărat gentleman în relația cu o sportivă destul de dificilă în unele momente, dar numai pe teren. Pe de altă parte, Cahill e un antrenor de valoare și cu valoare financiară pe măsură. O astfel de colaborare presupune performanțe în turnee mari, deci și participare în ritm susținut. Pe lângă pandemie, care a rărit turneele, a fost și accidentarea aceea care a scos-o pe Simona din Top 10. E vremea să aibă grijă de corpul ei, să selecteze turneele și suprafețele. Prin despărțirea de Cahill, Simona ne transmite că trebuie să avem așteptări rezonabile. Tot ce urmează e bonus.