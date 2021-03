CSU II Suceava a terminat pe primul loc campionatul Diviziei A!

Handbal

Performanță extraordinară pentru echipa CSU II Suceava, care a reușit să câștige Seria A a Diviziei A de handbal masculin. Și asta în condițiile în care „alb-albaștrii” au aliniat în campionat o echipă foarte tânără, cu o medie de vârstă de doar 19 ani.

Formația antrenată de Ioan Tcaciuc a câștigat primul meci din cadrul ultimului turneu, de la Galați, dispunând cu scorul de 51-19 (24-11) de CSM II Bacău, într-un joc ce a contat pentru etapa a XI-a a Diviziei A, Seria A.

A urmat un eșec, în fața celor de la CSU Galați, cu 25-29 (12-12).

„La pauză am fost la egalitate cu mult mai experimentații noștri adversari. În repriza secundă am ajuns des în situații de poartă, dar din păcate nu am reușit să finalizăm. Portarul gălățean, Fuică, a apărat senzațional, iar acest lucru a făcut diferența”, a declarat antrenorul sucevenilor Ioan Tcaciuc.

„Universitarii” și-au demonstrat însă valoarea în ultima confruntare, împotriva celei de-a doua clasate, CSU Pitești, pe care au învins-o cu scorul de 34-31 (15-9), după o prestație excelentă, în mare viteză.

„Îi felicit pe jucătorii noștri pentru modul în care au abordat acest campionat. Sper ca o parte dintre ei să facă pasul către prima echipă a clubului și spre primul eșalon valoric. Nu a fost ușor pentru noi, o echipă atât de tânără, să ne luptăm cu grupări mult mai experimentate. Tinerii noștri au dat însă dovadă de caracter, s-au pregătit bine și au arătat seriozitate. Mă bucur pentru reușita lor din acest sezon competițional și pentru faptul că Suceava a demonstrat din nou că este o mare resursă de talente”, a precizat Ioan Tcaciuc.

Eduard Duman, Ionuț Andreescu, Dragoș Podovei – Daniel Stanciuc, Robert Alupoaiei, Bogdan Cozorici, Cătălin Zarițchi, Albert Vizitiu, Cristian Bejinariu, George Mihalcea, Andrei Sora, Adrian Urdă, Sorin Grigore și Iulian Roșu sunt jucătorii folosiți de CSU II Suceava în cadrul turneului de la Galați.

Gruparea suceveană a fost urmată în clasament de formațiile CSU Pitești, CSU Galați, CSM Ploiești, Politehnica Iași, CSM II Bacău și Centrul Național de Excelență Sighișoara.