Să ne mândrim cu echipele din estul Europei, cu speranța că ne vor inspira și pe noi în viitorul apropiat! Nici nu știu cu cine să încep, cu Dinamo Zagreb sau cu Slavia Praga. Subiectiv, cu al nostru, adică Nicolae Stanciu. Este omul dublei cu Rangers, fără discuție. A mai oferit un gol de impact total – calificare și spectacol. Păcat că Rangers n-a știut să piardă, a curs sângele ca pe vremea lui Rob Roy! Total neinspirat, Gerrard n-a apelat la Hagi, ceea ce în final a fost mai bine, neamestecându-l în rușinea aia. Mai tare ca Stanciu a fost numitul Orsic, autorul unei triple cu care Dinamo Zagreb a debusolat-o pe Tottenham, sau mai degrabă pe Mourinho, falimentar orice club ar prelua, de ani buni încoace (și sportiv, și financiar). Vă vine să credeți că Orsic are 28 de ani și o cotă de doar 1,5 mil. euro, adică la nivelul unui Moruțan?! Hai că primele două goluri ar putea fi catalogate ca execuții, dar cel din prelungiri e gol de autor, acea progresie printre 4-5 adversari fiind demnă inclusiv de Messi. Care Messi, apropo, devine cel mai ”îmbrăcat” jucător în tricoul Barcelonei, prilej pentru foști și actuali colegi, fotbaliști uriași ei înșiși, să-l omagieze cu un colaj video. Pe mine chiar m-a emoționat, mai ales finalul, fiecare făcând gestul lui Messi de la celebrarea unui gol.

Să ne bucurăm că avem și noi un omolog al lui Messi, Ștefan Radu tocmai a egalat (și urmează să depășească, firesc) recordul de prezențe în tricoul lui Lazio, de asemenea în toate competițiile. Este ceva uriaș, de neînchipuit în lumea fotbalului de azi pentru un fotbalist român plecat în fotbalul mare.

Am lăsat la urmă câteva considerații despre marele nostru derby... Chiar dacă admitem că a dat covidu-n CFR, astfel încât a trebuit să joace cu a patra spre a cincea opțiune de vârf, cum se explică deciziile catastrofale luate în apărare? Ce căuta Arlauskis la 25 de metri, cu fundaș pe aceeași linie cu O. Popescu? Excelează cumva junele fecesebist la viteză? Nu, el o gâdilă, o filtrează. Tot un fel de ”roșu” merita să ia și Chipciu, pe loc, însă de la antrenor. Iar Camora a comis probabil gafa carierei, dar care putea fi reparată de Vinicius, care nu s-a dus el în alunecare la mingea aia! Una peste alta, stil mai actual are Petrea, Iordănescu are o altă tradiție.