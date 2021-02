Handbal

Marele handbalist sucevean Bogdan Șoldănescu, care a împlinit zilele trecute vârsta de 36 de ani, a decis să abandoneze activitatea de jucător. Imediat, a fost cooptat în stafful tehnic al formației locale, CSU, unde va colabora cu foștii săi coechipieri Adrian Chiruț și Iulian Andrei. În paralel, Bogdan va antrena și o grupă de copii din cadrul clubului.

„Mă bucur că m-am întors acasă și fac parte din nou din familia Clubului Sportiv Universitar din Suceava. E un nou început pentru mine și sper să mă achit cu brio de sarcinile pe care le am. A venit și ziua în care a trebuit să renunț la cariera de jucător. A fost un moment greu, însă sunt mândru de ceea ce am realizat până acum și sper să ating performanțe la fel de bune și din postura de antrenor. A fost o perioadă frumoasă, de care îmi voi aduce aminte cu plăcere, mai ales că știu că de fiecare dată am încercat să dau totul pe teren. Acum însă sunt bucuros și încrezător în fața acestei noi etape din viața mea și mă bucur că am șansa să pornesc la drum la echipa care m-a format, alături de doi vechi camarazi, Adi Chiruț și Iulian Andrei”, a declarat Bogdan Șoldănescu.

Palmaresul pivotului care a petrecut ani grei pe prima scenă a handbalului românesc, la formații precum CSU Suceava, HCM Constanța, Dunărea Călărași, Energia Târgu Jiu, CSM Bacău sau CSM Botoșani, cuprinde cinci titluri de campion național, trei Cupe ale României și două Supercupe.