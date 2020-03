Phoenix Suceava s-a calificat cu patru echipe la turneul final pe Moldova

Baschet

La aproximativ șapte ani de la înființare, clubul de baschet Phoenix Suceava a reușit o performanță deosebită, izbutind să se califice cu patru echipe la turneul final al Campionatului Moldovei.

După echipele Under 10 și Under 16, ultimele care au izbutit acest succes sunt grupele Under 12 și Under 14, în urma turneului semifinal care a avut loc zilele trecute, la Iași. La Under 12, sucevenii au obținut calificarea după 53-22 cu Activ Vaslui și 39-16 cu Stars Iași, în vreme ce la Under 14 au dispus de grupările ieșene Iris și Stars.

De asemenea, trebuie precizat că Phoenix este singurul club de baschet ce reprezintă județul Suceava în Campionatul Național, echipa Under 13 repurtând săptămâna trecută două victorii în deplasare, 80-57 cu Baia Mare și 75-48 cu Oradea.

„Sunt foarte mândru de acești copii care reprezintă cu succes Suceava la nivel național. Este îmbucurător că, într-un timp atât de scurt, reușim să jucăm de la egal și chiar să ne impunem în fața unor formații cu o mare tradiție în acest frumos sport. Nu mai puțin de 11 sportivi legitimați la noi au participat în ultima perioadă la selecții privind formarea loturilor naționale. Anul trecut, spre exemplu, am fost vizitat de antrenorul macedonean care a fost cooptat în departamentul tehnic al Federației Române de Baschet, care a rămas impresionat de ceea ce a găsit la Suceava”, a declarat Andrei Tiperciuc, președintele clubului Phoenix.