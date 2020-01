CSU Suceava s-a clasat pe locul 3 la turneul de la Baia Mare

Handbal masculin

Echipa de handbal masculin CSU Suceava a participat joi şi vineri la un puternic turneu de pregătire la Baia Mare, alături de trei formaţii din primul eşalon, este vorba de Potaissa Turda, CSM Reşiţa şi gazdele de la Minaur. „Studenţii” au înregistrat o înfrângere şi un rezultat de egalitate, clasându-se la final pe locul al treilea.

În primul joc, formaţia antrenată de Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei a cedat cu scorul de 23-27 în faţa Potaissei Turda, formaţie clasată pe poziţia secundă în Liga Naţională, după ce ardelenii au condus la pauză cu 20-13.

CSU Suceava: Duman, Turturică – Juverdianu (4 goluri), Kobzii (4 goluri), Popia (3 goluri), Furak (3), Leordean (2), Pintilei (2), Loic (2), Majic (2), Barb (1), Tofănel, Cozorici, Sora şi Popa.

În finala mică, sucevenii au remizat, 25-25 cu CSM Reşiţa, după un meci foarte echilibrat. La jumătatea disputei adversarii aveau avantaj de un gol, 11-10.

CSU Suceava:Duman (1 gol), Turturică – Leordean (6 goluri), Juverdianu (4), Popia (3), Kobzii (3), Loic (3), Furak (2), Tofănel (1), Pintilei (1), Majic (1), Cozorici, Alupoaiei, Popa, Barb si Sora.

Gazdele de la Minaur Baia Mare au dispus cu 43-24 de Potaissa Turda în finala mare, ocupând primul loc în ierarhia turneului.

„A fost un turneu foarte util pentru noi pentru că am avut parte de două meciuri tari. Băieţii noştri s-au mişcat bine şi e clar că suntem în progres. Poate doar în partida cu Potaissa Turda am dat puţin înapoi, dar cu această ocazie şi ei au văzut cum e să joci cu echipa aflată pe locul secund în Liga Naţională. Plusul de forţă al ardelenilor a fost vizibil, iar în momentul în care ei au început să joace puţin mai agresiv am pierdut ritmul. În meciul cu CSM Reşiţa am condus tot timpul şi doar lipsa noastră de experienţă a făcut să fim egalaţi pe final. Oricum, a fost o experienţă pozitivă, care ne-a făcut să ne dăm seama unde ne aflăm. Până la începutul oficial de campionat vom mai face două partide de pregătire, miercuri după-amiază şi joi dimineaţă cu gruparea din Odorhei”, a declarat antrenorul Adrian Chiruţ.

Sucevenii vor susţine primul joc oficial din 2020 în deplasare, pe data de 2 februarie, împotriva Politehnicii Iaşi. CSU ocupă primul loc în ierarhia Seriei A a Diviziei A, cu un avans de trei puncte în faţa celor de la Magnum Botoşani.