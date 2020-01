Volei masculin – Divizia A2

În cadrul ultimei etape a sezonului regulat din Divizia A2 de volei masculin, Seria Vest, CSM Suceava a jucat la finele săptămânii trecute pe terenul echipei Lapi Dej. Chiar dacă antrenorul oaspeţilor, Tudor Orăşanu, a folosit în acest meci doar juniorii, pentru a le verifica potenţialul şi a le da încredere în forţele proprii, formaţia suceveană s-a impus cu 3-0 (-22, -24, -23), însă toate cele trei seturi au fost deosebit de echilibrate.

„Aşa a fost ideea de la început, să folosim în această partidă doar jucătorii foarte tineri. A fost palpitant şi plăcut că am câştigat. A fost o deplasare frumoasă, în care am avut posibilitatea de a ne întâlni cu fostul nostru elev, Alexandru Raţă. Am participat la un antrenament al echipei de Divizia A1 Unirea Dej şi am remarcat că Alexandru este în formă bună şi apreciat de colegi”, a declarat antrenorul Tudor Orăşanu.

CSM Suceava a terminat sezonul regulat pe locul al doilea în Seria Vest, la egalitate de puncte cu Pro Volei Arad, clasare în urma căreia s-a obţinut calificarea la turneul semifinal, care va începe în luna martie.

Pentru CSM Suceava, în partida de la Dej, au evoluat următorii jucători: Cazacu, Bortă, Tudor Ştreangă, Vlad Ştreangă, Albu, Dănilă, Roman, Croitor, Cojocaru, Istrate, Boghian, Curic şi Fercalo.