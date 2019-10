Fotbal

Antrenorul Petre Grigoraș trăiește un paradox la Foresta. Jucătorii săi s-au autodepășit în Cupa României, izbutind o calificare de senzație în optimile Cupei României, după ce au eliminat gruparea de prima ligă Gaz Metan Mediaș după o prestație excelentă, însă sunt repetenți în campionat, acolo unde au adunat doar un punct în ultimele două etape, compromițându-și astfel șansele de promovare în eșalonul secund.

„Am fost încântat de Cupa României, dar știam că s-ar putea să avem probleme în campionat, în condițiile în care n-avem la dispoziție un lot numeros, care să facă față pe două fronturi, și oricum, jucătorii din Liga a III-a nu sunt învățați să evolueze din trei în trei zile. Am reușit practic o minune prin eliminarea celor de la Gaz Metan Mediaș, dar din păcate am pierdut lamentabil meciul următor, din campionat, cu FC II Botoșani, care ne interesa mult mai mult. Am pregătit foarte bine jocul de la Dorohoi, însă din păcate una s-a discutat și s-a exersat la antrenamente și alta s-a făcut pe teren. N-am crezut că se pot comite atâtea greșeli într-un meci, chiar și de fotbaliști cu experiență la nivelul Ligii a II-a, dezamăgirea e foarte mare. Din nefericire acest insucces ne-a îndepărtat la șapte puncte de primul loc, așa că n-avem ce face, trebuie să suportăm criticile, începând cu mine. Nu putem însă să renunțăm la luptă, pentru că nu suntem nici măcar la jumătatea turului, și se mai pot întâmpla multe până la finalul sezonului”, a declarat antrenorul Petre Grigoraș.

„Prin pedepsirea lui Căinari și Stănescu conducerea clubului a dorit să tragă un semnal de alarmă”

Înfrângerea cu 4-1 din runda precedentă, cu FC II Botoșani, n-a rămas însă fără urmări, conducerea clubului luând măsura blocării drepturilor financiare ale jucătorilor până la revenirea la cel mult patru puncte de locul întâi. De asemenea, s-a decis excluderea din lot a fotbaliștilor Cornel Căinari și Vlad Stănescu, ca urmare a evoluțiilor neconcludente.

„Conducerea clubului a decis să i-a măsuri după eșecul de la Dorohoi. Au fost scoși din lot Căinari și Stănescu pentru o perioadă neprecizată și a trebuit să fiu de acord cu această hotărâre. Poate s-a dorit să se tragă un semnal de alarmă, iar ceilalți jucători să vadă că nu sunt tolerate jumătățile de măsură. Oricum, cei doi se antrenează individual, le-am făcut un program separat, și poate în câteva zile vor reveni alături de echipă. Pe de altă parte, mi se pare normală blocarea drepturilor financiare. Fotbaliștii trebuie să înțeleagă că au și obligații, iar atunci când se îndepărtează de obiectiv să știe că vine și ziua scandenței. Nu știu cât de viabilă va fi, dar asta-i hotărârea conducerii clubului și trebuie să o acceptăm. Depinde de evoluțiile lor viitoare ca situația să revină la normal”, a mărturisit Grigoraș.

Absențele lui Căinari și Stănescu nu sunt însă singurele probleme de lot ale grupării sucevene în perspectiva confruntării de sâmbătă, de la Târgu Neamț, cu nou promovata Ozana. În afară de cei doi, alți trei fotbaliști sunt indisponibili: Teodor Lungu este suspendat, Aurel June este plecat la lotul național de juniori, în vreme ce Mario Pipoș este accidentat. De asemenea, Andrei Cerlincă și italianul Matteo Rigoni vin după perioade lungi de inactivitate, astfel că mai mult ca sigur nu vor putea duce un meci întreg. În aceste condiții, forestierii au doar două variante de mijlocași, ambii de conjunctură, pentru partida din etapa a VII-a, este vorba de Andrei Pavel și Eugeniu Celeadnic.

„Nu va fi ușor, însă va trebui să găsesc cele mai inspirate soluții pentru partida cu Ozana, o formulă de echipă care să ne garanteze victoria. Avem probleme de efectiv, însă toți jucătorii lot trebuie să fie pregătiți să intre pe teren și să demonstreze că merită să facă parte din echipă atunci când situația o cere. Am informații multe despre echipa din Târgu Neamț, știu că CSM Focșani a pierdut acolo, iar Aerostar a câștigat greu. Problema e însă la noi, trebuie să fim concentrați la fiecare partidă și să conștientizăm că nu putem să trăim din amintiri. Încerc să fac antrenamente la cel mai înalt nivel și știu că acumulările nu se fac de pe o zi pe alta. Trebuie să reușim să punem în practică ceea ce exersăm la ședințele de pregătire, acolo unde, fără presiunea meciurilor din campionat, fotbaliștii mei se descurcă foarte bine”, a mărturisit Petre Grigoraș.

Grigoraș dorește ca meciul cu Dinamo să se joace pe Areni

În continuarea discursului său, tehnicianul Forestei s-a referit și la confruntarea cu Dinamo, din optimile Cupei României.

„Am dorit să picăm cu Steaua sau Dinamo, însă nu pentru mine, ci pentru publicul care vine pe stadion să se bucure de spectacol. Știți cum se spune, dacă tot e să cazi de pe cal, mai bine să cazi de pe un cal frumos. Dacă se va juca la Suceava, sunt sigur că stadionul va fi plin, cu toate că de această dată meciul din Cupa României vine într-un moment total neprielnic, cu doar trei zile înainte de derbiul campionatului, cu Aerostar Bacău. Cupa e o competiție a surprizelor, să nu uităm că Dinamo a pățit-o și anul trecut, cu Csikszereda Miercurea Ciuc. E clar că nu-și vor permite să fie eliminați din nou de o echipă de eșalonul al treilea, mai ales că nu merg strălucit în campionat. Sunt sigur că vor trata duelul cu Foresta cu maximă seriozitate. Îmi doresc ca oficialii clubului să reușească să organizeze meciul pe Areni, ar fi o sărbătoare pentru orașul Suceava”.

Numai că șansele ca să se întâmple acest lucru sunt din ce în ce mai reduse după ce edilul Ion Lungu a declarat că Primăria și Consiliul Local nu vor contribui financiar la închirierea unei instalații de nocturnă, iar oficialii dinamoviști i-au anunțat într-o primă fază pe omologii lor suceveni că nu sunt dispuși să renunțe la procentul de 50% rezultat din încasările realizate din vânzarea biletelor de intrare la meci, lucru stipulat în regulamentul competiției.

„Nu sunt dezamăgit de faptul că edilul Ion Lungu a anunțat faptul că Primăria nu se va implica în închirierea nocturnei, pentru că nouă, deocamdată, ne lipsesc doar rezultatele. Nu trebuie să condamnăm această decizie, pentru că Primăria a alocat un buget pentru echipă, de care s-a ținut de cuvânt”, a precizat antrenorul principal al Forestei.