Minifotbal

Prima ediție a competiției de minifotbal Dănila Summer Cup s-a încheiat cu victoria formației Rutenii, care a învins în ultimul act gruparea Voința Dănila, după un meci foarte echilibrat, decis în urma loviturilor de departajare. Întrecerea s-a disputat pe terenul sintetic din localitate și a adunat la start un număr de șapte formații: Rutenii, Voința Dănila, Breeze Dărmănești, ACS Bucovina, Frații Holbura Cajvana, Dănila United și Young Boys. În cadrul turneului a avut loc și un meci de old-boys, între foștii jucători ai echipelor Voința Dănila și Constructorul Dărmănești.

„Am creat această competiție pentru ca locuitorii comunei, și nu numai ei, să se bucure de mișcare în aer liber, într-o întrecere desfășurată sub semnul fair-play-ului. Doresc ca acest eveniment să continue an de an, iar de la ediție la ediție numărul participanților să fie tot mai mare. În încheiere aș dori să mulțumesc pentru sprijin domnului primar Dan Chidoveț și colaboratorului meu Costi Solovăstru”, a declarat Ionuț Tcaciuc, organizatorul turneului.

Sponsorii acțiunii au fost Expert Drive și Pizzeria „Da Nino”.