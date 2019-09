Rugby

Clubul Sportiv Școlar din Gura Humorului a reușit în acest an să câștige pentru a treilea an consecutiv titlul național, la juniorii sub 17 ani, după cele de la sub 15 și 16 ani. Șase dintre componenții echipei humorene ce este pregătită de antrenorul Andrei Varvaroi au fost convocați din nou și se află în aceste zile în cantonament cu lotul național de juniori sub 18 ani la rugby în 15.

Este vorba de Sebastian Vasilovici pe postul de trăgător, Alexandru Davidoiu la pilieri, Vlăduț Sidău în linia a III-a a grămezii, Alex Gîrda – mijlocaș la grămadă, Alin Conache - mijlocaș la deschidere și Alexandru Bandol pe postul de fundaș. Dintre cei șase, Alin Conache și Alexandru Gîrda au participat în luna august la Campionatul European de rugby în 7 din Polonia, acolo unde România a ocupat locul 10. Mai mult, Alexandru Bandol, Alexandru Gârda și Alin Conache, alături de alți doi colegi de la Gura Humorului, Robert Cioltan și Ciprian Nichitean, împreună cu antrenorul Andrei Varvaroi, au avut oportunitatea de a participa în Noua Zeelandă, la un stagiu de două săptămâni la una din cele mai tari academii de rugby din lume.

În acest stagiu de pregătire al naționalei sub 18 ani sunt testați 34 de sportivi din țară, de pe 1 până pe 6 septembrie la Complexul Sportiv Național de la Snagov.

Aceștia provin de la opt cluburi din țară: CSȘ Gura Humorului, CS Cleopatra, CSȘ Bârlad, CNAV-Dinamo București, CSM București, CSȘ 2 Baia Mare, CT Dinicu Golescu, CSO Pantelimon și șase cluburi din străinătate, trei din Italia, două din Franța și unul din Țara Galilor.